Pello Bilbao ook komende twee jaar in kleuren Bahrain Victorious

Pello Bilbao heeft zijn contract bij Bahrain Victorious met twee jaar verlengd. Dat maakte de ploeg via een video op Instagram bekend. De Spanjaard rijdt sinds 2020 voor de formatie uit Bahrein. De klimmer won dit jaar onder meer een etappe in de Ronde van het Baskenland en werd vijfde in de Giro d’Italia.

Naar eigen zeggen was 2022 zijn beste seizoen tot nu toe. “Ik heb alle races met honderd procent inzet kunnen rijden. Met de ploeg hebben we goede resultaten behaald met onder meer Matej Mohorič ,die Milaan-Sanremo won, en de derde plek van Mikel Landa in de Giro”, aldus de Bask.

Voor Bilbao was contractverlenging de meest logische optie. “Het was een makkelijke beslissing. Ik voel me hier enorm thuis. Ik mag werken met hele goede renners. Ik vind het geen probleem om in dienst van hen te rijden. Dit is echt de beste plek voor mij”, zegt hij.

Volgend seizoen hoopt de renner uit Guernica nog altijd te verbeteren. “Ik ben al 32, maar er is nog altijd ruimte voor groei. Volgend jaar zal ik me focussen op de Tour. De Grand Départ in Bilbao zal een uniek moment zijn voor mij als Bask. Daarnaast zal ik me focussen op de klassiekers en de ronde van het Baskenland”, besluit hij.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Team Bahrain Victorious (@teambahrainvictorious)