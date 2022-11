Pello Bilbao mikt in 2023 weer op de Tour de France

Pello Bilbao kan terugkijken op een zeer succesvol seizoen, maar kijkt nu alweer uit naar het nieuwe wielerjaar. De 32-jarige Spaanse klimmer zit vooral met de Tour de France in zijn hoofd, aangezien de Franse ronde volgend jaar zal vertrekken vanuit het Baskenland.

Pello Bilbao, die zijn contract bij Bahrain Victorious met twee jaar heeft verlengd, lijkt in de bloei van zijn sportieve leven. Naar eigen zeggen was 2022 zijn beste seizoen tot nu toe. De resultaten liegen er ook niet om. Bilbao won dit jaar etappes in de Ronde van het Baskenland, Tour of the Alps en de Deutschland Tour.

Verder was hij afgelopen seizoen ook weer de regelmaat zelve: de renner van Bahrain Victorious werd namelijk tweede in het eindklassement van de Deutschland Tour, derde in de UAE Tour en de Ronde van Polen, vierde in de Tour of the Alps, vijfde in Strade Bianche, Ronde van het Baskenland en de Giro d’Italia en hij behaalde ook top 10-noteringen in Tirreno-Adriatico en de GP de Montréal.

“Dit was zonder twijfel mijn beste seizoen tot nu toe, maar ik geloof ook dat ik nog altijd progressie kan boeken. Ik zit nog niet aan mijn top”, vertelt Bilbao in gesprek met de Baskische krant Deia. “Het is een zeer goed teken dat ik op 32-jarige leeftijd nog dergelijke resultaten kan behalen. Ik was ook afgelopen seizoen weer bijzonder constant, boekte drie overwinningen en was zelfs een keer Julian Alaphilippe de baas in een sprint. Dat is echt een geweldige herinnering.”

Australische seizoensstart

Bilbao hoopt ook volgend jaar weer te schitteren op zijn terrein en kan al het nodige vertellen over zijn programma. “Ik zal beginnen met de WorldTour-wedstrijden in Australië, gevolgd door Strade Bianche, de Ronde van het Baskenland en dan de Ardennenklassiekers. Mijn hoofddoel is echter de Tour de France. Ik weet nu al dat het, met een Grand Départ in het Baskenland, erg veel emoties zal oproepen.” Zijn land- en ploeggenoot Mikel Landa lijkt zich overigens ook te richten op de Tour.