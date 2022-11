‘Mikel Landa focust zich in 2023 weer op de Tour de France’

Mikel Landa hoopt in 2023 weer een hoofdrol te vertolken in de Tour de France, zo meldt de Baskische krant Noticias de Gipuzkoa. De 32-jarige klimmer ging dit jaar voor de combinatie Giro d’Italia-Vuelta a España, maar richt zich volgend jaar op de Tour met start in het Baskenland, zijn geboorteregio.

De eerste etappes van de Tour de France 2023 vinden plaats in de wielergekke regio het Baskenland en dus is het geen verrassing dat de renner van Bahrain Victorious kijkt naar de Franse ronde. Daar komt nog eens bij dat er zeer weinig tijdritkilometers (slechts één individuele tijdrit van 22 kilometer) zijn opgenomen in de komende Ronde van Frankrijk, wat een voordeel is voor een pure klimmer als Landa.

Aanloop

Noticias de Gipuzkoa schetst ook al zijn (waarschijnlijke) programma in de eerste maanden van het nieuwe seizoen. Landa zou zijn wielerjaar beginnen in de Ronde van Valencia, gevolgd door Tirreno-Adriatico, de Ronde van het Baskenland en de Ardennenklassiekers.

Landa reed in 2020 voor het laatst de Tour de France. De sierlijke klimmer eindigde toen als vierde in het eindklassement, achter eindwinnaar Tadej Pogačar, Primož Roglič en Richie Porte. In een iets verder verleden was hij ook al zevende, zesde en nog eens vierde in de Ronde van Frankrijk.