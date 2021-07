Pello Bilbao: “Bondscoach zegt half uur voor bergrit dat ik niet naar Tokio ga”

Pello Bilbao was na de vijftiende etappe van de Tour de France niet te spreken. Nog niet eens over de halve minuut die de Spanjaard van Bahrain Victorious verloor op de favorietengroep, wel over de Spaanse bondscoach. Vlak voor de start van de bergrit naar Andorra hoorde Bilbao dat hij niet naar de Olympische Spelen gaat.

“Dat vertelde de bondscoach mij dertig minuten voor de start”, aldus Bilbao na afloop van de etappe tegen Spaanse media. De klimmer, die opschoof van de elfde naar de tiende plek in het klassement, vindt dat niet kunnen. “Hij vertelt het laat en dat is niet goed. Het zit met ook niet zo lekker.”

“Ik heb hem gezegd dat ik de intentie had om naar Tokio te gaan. Ik heb de Giro d’Italia gereden met minder intensiteit, omdat ik ook nog de Tour ging rijden. Maar hij durft niet op mij te rekenen”, vertelt Bilbao. “Ik vertelde hem nog dat hoe meer wedstrijden ik rijd, hoe beter ik word. Maar hij heeft zijn redenen en ik hoop dat hij zijn fout inziet.”

Wel is Bilbao als reserve aangewezen door bondscoach Pascual Momparler. De Spaanse armada wordt aangevoerd door Alejandro Valverde. Hij wordt bijgestaan door Gorka en Ion Izagirre, Jesús Herrada en Omar Fraile.