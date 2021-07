Olympische Spelen: Alejandro Valverde kopman in Spaanse ploeg

Alejandro Valverde is de kopman van Spanje voor de wegkoers tijdens de Olympische Spelen van Tokio. De Movistar-renner, die opgaat voor zijn vijfde Spelen, wordt omringd door de broers Gorka en Ion Izagirre, Jesús Herrada en Omar Fraile. Ion Izagirre doet ook de tijdrit.

Voor Valverde worden dit zijn vijfde Spelen, nadat hij ook in Athene (2004), Beijing (2008), Londen (2012) en Rio (2016) deel uitmaakte van de Spaanse ploeg. Ook Ion Izagirre beschikt al over de nodige olympische ervaring, nadat hij ook in Rio zowel de wegkoers als de tijdrit deed. In de tijdrit werd hij destijds achtste, op ruim twee minuten van winnaar Fabian Cancellara. Voor zowel Gorka Izagirre, Fraile als Herrada wordt dit hun olympische debuut.

Volgens bondscoach Pascual Momparler is Valverde een medaillekandidaat. “We wilden een team rond Valverde bouwen met renners die zich niet enkel voor hem kunnen wegcijferen, maar ook zelf in ontsnappingen kunnen meespringen en mee kunnen doen tot de finish. Doordat elk land maar een paar renners mag selecteren, wordt het een wedstrijd met veel mogelijkheden. Elke renner in onze ploeg heeft aangetoond goed te kunnen presteren in koersen van meer dan 200 kilometer.”

Pello Bilbao is als reserve aangewezen, mocht een van de vijf andere renners iets gebeuren.

Selectie Spanje voor Olympische Spelen in Tokio

Wegwedstrijd mannen

Alejandro Valverde

Gorka Izagirre

Ion Izagirre

Jesús Herrada

Omar Fraile

Individuele tijdrit mannen

Ion Izagirre