Pellizotti: “Als je Pogacar weghaalt bij UAE Emirates, blijft er relatief weinig over”

Franco Pellizotti denkt dat er van UAE Emirates relatief weinig overblijft als je Tadej Pogačar weghaalt. Dat vertelt de ploegleider van Bahrain Victorious in een interview met Tuttobiciweb. “We zijn in alle opzichten een geweldige ploeg, maar we hebben het budget niet om een Pogačar te hebben”, zegt Pellizotti.

“Bahrain Victorious zag slechts vijf jaar geleden het levenslicht, en vanaf nul beginnen is altijd moeilijk”, aldus de 43-jarige Italiaanse oud-prof. “Je moet in die eerste jaren zoveel kosten maken, dat je geen renners met een heel grote naam kan aantrekken. Eerst willen we een evenwichtige selectie en structuur neerzetten in alle sectoren van de ploeg.”

Afgelopen seizoen behaalde Bahrain Victorious dertig overwinningen, waaronder Parijs-Roubaix met Sonny Colbrelli. Maar nog tien andere renners wisten in 2021 te winnen. “We zijn niet geïnteresseerd in een kampioen die tien wedstrijden per jaar wint. We hebben liever dat alle toprenners bereid zijn om zich in dienst te stellen van anderen. Dat is onze ware kracht en dat zorgt ervoor dat we met zoveel verschillende renners resultaten kunnen bereiken”, zegt Pellizotti.

Vergelijking met UAE Emirates

Nadat hij eind 2018 zijn eigen carrière beëindigde, voegde Pellizotti zich bij de staf van de Bahreinse formatie. “Als de staf sterk en hecht is, kunnen de renners het beste van zichzelf geven. Zij kunnen voor 110% denken aan hun werk en aan niets anders. We zijn in alle opzichten een geweldige ploeg. We hebben het budget niet om een Pogačar te hebben, maar als je hem weghaalt bij UAE Emirates, blijft er relatief weinig over”, stelt hij.

“Ze hebben wel een groot budget waarmee ze een heel sterke staf rond dit fenomeen aan het opzetten zijn”, doelt hij op UAE Emirates en Tour de France-winnaar Pogačar. “Laat ik het zo zeggen: wij zijn als de Italiaanse voetbalploeg Atalanta. We hebben geen Cristiano Ronaldo, maar wel twintig spelers die hart en ziel geven om de bal in het doel te krijgen. Wie scoort, maakt ons niet uit. Het belangrijkste is om alles te geven en dat weten de renners ook.”