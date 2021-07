Peiper over Pogacar: “Het lijkt erop dat de eindzege hem niet meer mag ontsnappen”

Tadej Pogačar wist gisteren in de eerste individuele tijdrit van de Tour de France een eerste mokerslag uit te delen aan zijn concurrenten. De regerende Tourwinnaar won met verve de beproeving tegen de klok en staat er nu uitstekend voor in het algemeen klassement.

Allan Peiper, een van de ploegleiders van UAE Emirates en de man die Pogačar vorig jaar naar de eerste Tourzege wist te loodsen, zag zijn poulain een uitstekende tijdrit afwerken. De Sloveen klokte na 27,2 kilometer een tijd van exact 32 minuten en bleek liefst negentien seconden sneller dan hyperspecialist Stefan Küng. “Hij heeft een tijdrit uit het boekje gereden”, aldus Peiper in gesprek met Radio 1.

“Zijn snelheid en uitvoering waren top. Enkel die voorlaatste bocht was wat minder, maar hij had al genoeg voorsprong. Op basis van zijn waarden wisten we dat hij sterker is dan vorig jaar. Hij heeft ook de UAE Tour, Tirreno-Adriatico en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Allemaal verschillende soorten wedstrijden.” Toch moest Pogačar op het Sloveens kampioenschap tijdrijden nog tijd toegeven op iemand als Jan Tratnik.

Oude versus nieuwe tijdritpositie

Peiper heeft echter een verklaring voor het ‘mindere’ presteren van zijn pupil. “De laatste maanden was hij een beetje minder in het tijdrijden, omdat hij zich niet goed voelde bij zijn nieuwe positie. Zijn zadel werd wat lager gezet, zodat hij zijn rug meer kon ontspannen, zijn armen meer naar binnen kon doen en dus aerodynamischer was. Alleen kon hij niet dezelfde kracht ontwikkelen.”

“Vorige week bij de verkenning van de tijdrit heeft hij dan teruggegrepen naar zijn positie van 2020. Hij stuurde mij nadien een berichtje dat hij zich meteen weer perfect voelde. Dat gaf hem toch weer vertrouwen.” De grote vraag is nu of de Tour al is beslist, gezien de riante voorsprong van Pogačar op concurrenten als Richard Carapaz (+1m36s), Primož Roglič (+1m40s) en Geraint Thomas (+1m46s).

“Hij is super en gaat dit volhouden”

Peiper, die vanwege enkele zware kankerbehandelingen niet aanwezig kan zijn in de Tour, heeft een blindelings vertrouwen in Pogačar. “Alle favorieten hebben een minuut tot twee minuten verloren. Zonder voorbarig te willen zijn: het lijkt erop dat de eindwinst hem zonder slechte dag niet meer mag ontsnappen. Hij is super en gaat dit volhouden tot het einde van de Tour. Er zijn geen twijfels.”

De Australiër houdt echter nog wel een kleine slag om de arm. “De huidige situatie kan wel leiden tot een meer open koers, want veel renners hebben niets meer te verliezen. Het is nog te vroeg om voor een zevende of achtste plaats in de eindstand te rijden. Er is één leider en de rest wil hem bestoken.”