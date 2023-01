Pedersen sloeg WK om opvallende reden over: “Wist dat Evenepoel dit zou doen”

Mads Pedersen besloot vorig jaar na zijn sterke Vuelta het WK in Wollongong over te slaan. Een opvallende keuze, aangezien de Deen in bloedvorm verkeerde met drie ritzeges in Spanje. In gesprek met Het Nieuwsblad vertelt Pedersen waarom hij deze keuze maakte: “Ik wist dat Evenepoel ons allemaal op een hoopje zou gaan rijden in Australië.”

“Ik heb zero regrets over die beslissing. Na één week in de Vuelta had ik deze uitkomst al aan iedereen voorspeld. En dan ga ik geen tien dagen naar Australië om in het allerbeste scenario tweede te worden.”

Pedersen was zo zeker van deze uitkomst omdat hij in Spanje dag in dag uit van dichtbij meemaakte hoe sterk Evenepoel was. “Hij was superindrukwekkend in de Vuelta. En dat is de manier waarop hij rijdt toch? Gewoon van ver aanvallen, waarbij hij op een WK ook nog Wout van Aert heeft.”

“Niet dat hij een free ticket kreeg, verre van, maar als de rest een beetje kijkt naar Van Aert, ligt de weg voor hem nog meer open. Ik heb gekeken op tv. Alleen om Denemarken te steunen”, eindigt hij.