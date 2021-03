Pedersen: “Het plan was om een harde finale te rijden”

Mads Pedersen moest vrijdag in de Bredene Koksijde Classic enkel in Tim Merlier zijn meerdere erkennen. In de eendagskoers reed de wereldkampioen van Harrogate vanaf de passage in het West-Vlaams Heuvelland mee vooraan.

“Er stond veel wind, maar in het begin niet genoeg. Iedereen probeerde vooraan te zitten en het op de kant te zetten, maar de groep was te groot. Op de Kemmelberg brak het en vanaf dat moment zijn we naar de finish geracet”, zei Pedersen na afloop. De Deen maakte samen met zijn ploeggenoot Alex Kirsch deel uit van de kopgroep, die na de eerste passage van de Kemmelberg wegreed. Op de plaatselijke ronden maakte Koksijde een achtervolgende groep de aansluiting, waarna een sprint de beslissing moest brengen.

“Of sprinten het plan was? Eigenlijk wilde ik wat proberen. Ik was hier ter voorbereiding op de klassiekers en het plan was om een harde finale te rijden, niet alleen om te wachten op de sprint”, vertelde de voormalige wereldkampioen verder. “Daarom probeerde ik al eerder iets om met de kopgroep door te gaan. Als het dan zou uitdraaien op een sprint, zou ik dan wel kijken hoe het zou gaan. Al met al was het een mooie dag. Of Merlier de snelste was vandaag? Als hij niet de snelste was, had hij niet gewonnen.”

In de eerste plaatselijke ronde reden de vluchters met Pedersen nog bijna verkeerd, nadat ze een seingever over het hoofd hadden gezien. Uiteindelijk liep dat met een sisser af. “Ik weet niet of we anders wel waren weggebleven. De wedstrijd pakte uit zoals is gebeurd, het is zoals het is. Voor de volgende keer moeten we misschien beter in het routeboek kijken.”