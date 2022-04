Pedersen en Stuyven over de Ronde van Vlaanderen: “We zullen vooral moeten volgen”

Interview

Jasper Stuyven en Mads Pedersen maakten een gezellig onderonsje van het persmoment dat hun ploeg Trek-Segafredo organiseerde in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen 2022. Vooral de Deense ex-wereldkampioen – in 2018 tweede in Vlaanderens Mooiste – nam het niet al te serieus. “We willen de koers volledig controleren om het te laten uitdraaien op een sprint voor Jasper, dat is het voornaamste doel”, was een van de vele soortgelijke antwoorden van de lolbroek.

Als we de Belg vragen of Pedersen nu op 1 april extra veel grapjes maakt, interrumpeert de Deen meteen. “Zeggen ze nu dat ik een grapje maak?”, grinnikt hij naar Stuyven. “Als ik toch jouw wiel volg tijdens de koers, we daarna gaan sprinten, dan win ik toch?”, vraagt de Deen. “We hebben gewoon veel lol samen”, legt de Belg uit. “Met de hele ploeg, trouwens. Plezier maken is heel belangrijk. We zijn niet The Wolfpack (zoals Quick-Step Alpha Vinyl zich graag noemt, red.) of een Band of Brothers (de lijfspreuk van BORA-hansgrohe, red.). We zijn gewoon een groep jongens die het goed met elkaar kan vinden en we koersen graag.”

Bij momenten is het wel serieus, zoals op de vraag wat de koers brengt nu Wout van Aert er niet bij lijkt te zijn. “Dat is zuur voor hem, maar het verandert onze benadering van deze Ronde van Vlaanderen niet”, stelt Pedersen. Om vervolgens weer grappend toe te voegen: “Welk team nu het beste is? Geen idee, de startlijst is nog niet bekend.” Stuyven neemt vervolgens wel de tijd om erover na te denken. “INEOS Grenadiers is een van de sterkste ploegen in koers, maar wij ook. Ik denk ook dat je Quick-Step Alpha Vinyl nooit mag uitvlakken. En Jumbo-Visma is eveneens sterk met Tiesj Benoot en Christophe Laporte.”

Pedersen denkt vooral aan De Hel van het Noorden

De Deen sloeg dit jaar het Openingsweekend over en hij stond aanvankelijk ook niet op de startlijst van Milaan-San Remo (waar hij in extremis de zieke titelverdediger Stuyven verving en warempel zesde werd). Allemaal in functie van zijn hoofddoel, Parijs-Roubaix. Toch maakte hij op de Poggio en de Kemmelberg (Gent-Wevelgem) indruk, maar was-ie dan weer nergens te bekennen in de E3 Saxo Bank Classic en Dwars door Vlaanderen. “Ik hoop op de goede benen die ik had in San Remo, maar superdagen komen niet op bestelling. Als ik wist waar die wisselvalligheid aan lag, dan was ik daaraan gaan werken. Maar ik heb geen idee.”

Offdays noemde hij die prestaties. “Kan gebeuren. Met het oog op Parijs-Roubaix, hoef ik zondag ook geen goede wedstrijd te rijden. Het zijn twee totaal verschillende koersen, er zitten twee weken tussen. Het maakt geen verschil of ik een goede Ronde van Vlaanderen afwerk. Ik reed ook een shit WK in Leuven, terwijl ik wel een vrije goede Roubaix reed tot aan mijn valpartij. Dat ik goed ben in koud weer? Ik dacht toch echt f*ck toen ik vrijdag mijn raam opendeed en sneeuw zag. Maar voor zondag kan het me niet koud genoeg zijn. Dat het zondag geen twintig graden is, daar put ik mentaal kracht uit. Laat het ook maar regenen.”

Defensieve koerstactiek

Ploegmaat Stuyven kijkt nog eens terug op die vierde plaats in Gent-Wevelgem. Daar had hij in eerste instantie moeite mee, maar nu plaatst hij dat in perspectief. “Ik moet naar het grotere plaatje kijken. De verbetering die ik doormaakte van vrijdag (E3, red.) naar zondag (Gent-Wevelgem, red.), was een grote sprong voorwaarts. Nadat ik ziek ben geweest, kan mijn vorm alleen maar stijgen. Het is fijn dat ik erbij zat en dat ik kon strijden voor de winst in Gent-Wevelgem. Ik neem de positieve punten mee naar zondag. Dat is het belangrijkste. Maar ik zou liegen als dit een goede voorbereiding was. Liever was ik niet ziek geweest.”

De opdracht voor zondag is volgens Stuyven in ieder geval simpel. “We moeten volgen als Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar er vroeg aan beginnen. Plaats daar ook Tom Pidcock maar bij. Ze staan erom bekend dat ze van ver willen koersen. Er is geen reden om zondag achterover te leunen en te wachten op de traditionele finale. Die begint niet meer op de laatste keer Oude Kwaremont, maar op de Koppenberg. Alleen geloof ik ook niet in een scenario met een man-tegen-mangevecht op honderd kilometer voor het einde. Zeg nooit, nooit. Je moet er altijd rekening mee houden. Maar uiteindelijk zullen de benen spreken.”