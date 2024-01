zaterdag 20 januari 2024 om 11:20

Pechvogel Jason Osborne moet te lang wachten op fiets en moet afstappen in Tour Down Under

Jason Osborne moet na de vijfde etappe van de Tour Down Under nog steeds verwerken wat hem is overkomen, laat hij weten via zijn eigen Strava-kanaal. De 29-jarige Duitser in dienst van Alpecin-Deceuninck zag na de eerste beklimming van Willunga Hill op de top van de klim zijn koers letterlijk in duigen vallen. De Duitser moest te lang wachten op een fiets en moest de strijd staken.

In de vijfde etappe van de Tour Down Under moesten de renners tweemaal de iconische Willunga Hill beklimmen. De eerste beklimming vond plaats op zo’n twintig kilometer van de meet. Jason Osborne zat op deze klim naar eigen zeggen goed gepositioneerd, maar kwam in het gedrang bij de bevoorrading op de top.

De Duitser raakte betrokken bij een valpartij en zag zijn frame in vier stukken breken. Langs de kant van de weg zag Osborne vervolgens het peloton wegtrekken, terwijl een nieuwe fiets niet in het vizier was. Niemand stopte namelijk voor hem, meldt hij via Strava. Zodoende moest Osborne de rittenkoers verlaten. Alpecin-Deceuninck houdt zo zes renners over in koers voor de laatste etappe.