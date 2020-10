Pechvogel Esteban Chaves: “We moeten gewoon rustig blijven”

Esteban Chaves verloor vandaag een minuut in de Vuelta a España na een lekke band op de slotklim. “Ik had vandaag weer goede benen, maar ik kreeg helaas ook af te rekenen met pech. Het is nu belangrijk om rustig te blijven”, zo vertelde hij na afloop.

Chaves reed lek op vier kilometer van de top van La Laguna Negra. De Colombiaan moest verder op de fiets van zijn grotere ploeggenoot Tsgabu Grmay, probeerde nog terug te keren in de groep der favorieten, maar het kalf was al verdronken. De 30-jarige Chaves verloor uiteindelijk één minuut op zijn grootste concurrenten.

“Ik moest de fiets van Tsgabu pakken aangezien we met schijfwielen werken. Bovendien zat de ploegleiderswagen ook te ver. Het is dan belangrijk om gewoon rustig te blijven en niet te panikeren. We hebben met Julian Dean ook een hele goede ploegleider. Hij vertelde me ook dat ik rustig moest blijven. Als je in paniek raakt, ben je de klos.”

Chaves verloor vandaag dus kostbare tijd, maar kijkt alweer vooruit naar de komende etappes. “Een minuut verliezen is nog niet eens zo slecht als je ziet dat ik op vier kilometer van de finish lek reed. Ik had vandaag weer goede benen en het is belangrijk om dat zo te houden. We moeten gewoon zo verder blijven werken.”

De voor Mitchelton-Scott uitkomende Chaves staat nu achtste in het klassement, op 1:29 van Primož Roglič.