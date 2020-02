Pechvogel Elie Gesbert enkele maanden uit de roulatie woensdag 5 februari 2020 om 11:51

Arkéa-Samsic kan enkele maanden geen beroep doen op Elie Gesbert. De 24-jarige Franse klimmer kwam afgelopen zaterdag zwaar ten val in de Trofeo Pollença-Port d’Andratx en liep daarbij een gebroken knieschijf op.

De beloftevolle Gesbert kwam zwaar ten val in een afdaling. De Fransman moest enkele dagen verblijven in een Spaans ziekenhuis, maar werd geopereerd in het ziekenhuis van Rennes. De onfortuinlijke coureur laat nu via social media weten dat hij enkele maanden zal moeten revalideren, vooraleer hij weer een rugnummer kan opspelden.

“Ik moet teammanager Emmanuel Hubert, mijn ploeg Arkéa-Samsic en de artsen bedanken voor de geweldige steun. Ik wil ook iedereen bedanken die mij nu steunt in deze moeilijke tijd. Er komen nu enkele zware maanden aan, maar één ding is zeker: ik zal terugkomen als wielrenner”, zo besluit Gesbert strijdvaardig.

Het wegvallen van Gesbert is een verlies voor Arkéa-Samsic, aangezien de renner vorig jaar nog een van de revelaties was. Zo eindigde hij als vierde in de Tour de l’Ain, werd hij vijfde in de Tour of Oman en reed hij nog top-10 in enkele Franse eendagswedstrijden. Zo was hij de nummer vijf van de voorbije Mont Ventoux Dénivelé Challenge.