Slecht nieuws voor Elie Gesbert: Fransman breekt knieschijf zondag 2 februari 2020 om 10:34

Arkéa-Samsic kan een tijdje niet beschikken over Elie Gesbert. De beloftevolle Fransman heeft namelijk zijn knieschijf gebroken. De 24-jarige klimmer kwam zaterdag zwaar ten val in de Trofeo Pollença-Port d’Andratx. Het is nog niet bekend wanneer Gesbert weer een rugnummer kan opspelden.

De renner zal zo snel mogelijk worden geopereerd in het ziekenhuis van Rennes, zo laat zijn ploeg Arkéa-Samsic weten in een persbericht. Gesbert finishte enkele dagen geleden nog als vijftiende in de door Emanuel Buchmann gewonnen Trofeo Serra de Tramuntana, zijn eerste koers van 2020.

Het wegvallen van Gesbert is een verlies voor Arkéa-Samsic, aangezien de Fransman vorig jaar nog een van de revelaties was. Zo eindigde hij als vierde in de Tour de l’Ain, werd hij vijfde in de Tour of Oman en reed hij nog top-10 in enkele Franse eendagswedstrijden. Zo was hij de nummer vijf van de voorbije Mont Ventoux Dénivelé Challenge.