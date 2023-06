Pech voor Tim Merlier in Heistse Pijl, maar: “Na regen komt zonneschijn”

Tim Merlier was voor de start van de Heistse Pijl een van de grote favorieten voor de overwinning, maar de Belgische kampioen kwam helemaal niet aan sprinten toe. Een klapband in volle finale was de boosdoener voor de renner van Soudal Quick-Step.

Met nog goed drie kilometer te gaan werd het peloton in de Heistse Pijl opschrikt door een valpartij. Merlier kwam zelf niet ten val, maar in alle chaos reed een andere renner in zijn achterwiel. “Wat er precies gebeurde? Ik weet het niet goed. Er rijdt iemand in mijn achterwiel en ik heb een klapband. Boeken toe dus”, tekende Het Nieuwsblad na afloop op uit de mond van de zichtbaar ontgoochelde Merlier.

Merlier wist dit seizoen al zes keer naar een zege te sprinten, maar in de laatste koersen is het telkens net niet voor de rappe Belg. “Ik ben heel goed, maar het is al een aantal weken dat het wat tegenzit. Maar goed, ik zeg altijd: na regen komt zonneschijn. Dus ik ben benieuwd naar de komende weken.”

Merlier kan zondag eventueel zijn sportieve gram halen in de Brussels Cycling Classic. Daarna trekt de rappe renner naar de Ronde van Zwitserland (11-18 juni). Merlier hoopt er in juli ook bij te zijn in de Tour de France, maar de ploeg kan met Fabio Jakobsen nog een andere topsprinter uitspelen in de Franse ronde. Beide sprinters zitten nog in de wachtkamer.