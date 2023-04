Pech nekt Laporte in Parijs-Roubaix: “Des te frustrerender, omdat ik me zo goed voelde”

Vlak voor het Bos van Wallers leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor Christophe Laporte, maar een lekke band wierp de Fransman echter terug. Het bleek voor Laporte een beslissend moment in de koers, aangezien hij vanaf dat moment achter de feiten aanreed.

Na afloop sprak een balende Laporte van een gemiste kans. “Het Bos van Wallers is echt een moeilijke strook, en er is altijd een grote kans op mechanische pech. Helaas reed ik aan het einde van de strook lek. Ik probeerde nog terug te komen, maar ik zat al te ver. Ik verloor met mijn wielwissel te veel tijd. Het veranderde het verloop van de koers”, citeert Cyclism’Actu.

Laporte maakte voor zijn lekke band een sterke indruk. Met nog ruim 100 kilometer te gaan reed Wout van Aert het peloton aan flarden. Alleen John Degenkolb, Mathieu van der Poel, Stefan Küng, Maddis Mihkels en Laporte konden hem volgen. Sterker, Laporte was zelfs nog in staat om over te nemen en het tempo nog verder de hoogte in te jagen.

Lees ook: Wout van Aert: “Het zou een schande zijn als we dit voorjaar als een mislukking zien”

“Niet gekomen voor een derde en tiende plaats”

Na zijn lekke band reed Laporte echter een verloren race, al probeerde hij met zijn ploegmaat Nathan Van Hooydonck nog wel de oversteek te maken naar de beslissende kopgroep. “Nathan en ik vielen aan, om zo een situatie te creëren waarin Wout voorin niet al te veel werk hoefde te verrichten. Het was alleen helaas niet onze dag. Dit is natuurlijk teleurstellend. We zijn hier niet gekomen voor een derde en tiende plaats. Het is des te frustrerender, omdat ik me zo goed voelde.”