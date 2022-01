Pech helpt zegereeks van Wout van Aert om zeep: “Vierde was het hoogst haalbare”

Kettingproblemen hebben de indrukwekkende zegereeks van Wout van Aert in het veld tot een eind gebracht. De Belgische kampioen ging goed van start in de Wereldbeker van Hulst, maar kort daarna ging het mis. “Ik kwam het hupje op en daar zat ik in een spoor met een groot gat. Mijn ketting klapte er daar af”, beschrijft hij na afloop.

“Ik probeerde nog door te trappen, maar ik zet hem daardoor vast tussen het kleine plateau en het kader. Hij zat muurvast”, legt Van Aert uit. Door de pech viel hij terug van de vierde naar de 40ste (!) plaats. “Ik wilde tot de post gaan lopen, maar kreeg hem toch nog los. Er was verder niets mis mee, want de rest van de race deed de fiets het perfect. Een jammerlijk voorval.”

Dat Van Aert zo ver teruggeslagen was, wist hij niet. “Ik focuste mij op mijn ketting. Maar na een halve ronde dacht ik: ‘Shit, ik zit wel echt heel ver’. Daarna heb ik twee rondes zo snel mogelijk gereden, maar ik had niet het idee dat ik korter kwam. Er zat een groot gat achter Van der Haar, dat wist ik. Die vierde plaats was het hoogst haalbare en dat is mooi gelukt.”

Na zeven zeges op rij was er nu dus een vierde plek voor de kopman van Jumbo-Visma. “Ik was er om er vol voor te gaan. Ik wilde niet opgeven, maar ik ben wel blij met mijn wedstrijd”, zegt hij. “Die zegereeks was wel iets wat leefde bij mij. Het was mooi als ik het kon verder zetten, maar aan al het mooie komt eens een einde. Vandaag was jammer, op een mooi en snel parcours. Ik was in orde, maar het mocht niet zo zijn. Woensdag (in Herentals, red.) zijn er nieuwe kansen.”