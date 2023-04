Pech blijft Bouhanni achtervolgen: Fransman flink gehavend na nieuwe val

Nacer Bouhanni zit in de hoek waar de klappen vallen. De Fransman kwam dinsdag nog maar eens zwaar ten val, ditmaal in de openingsetappe van de Région Pays de la Loire Tour. De sprinter van Arkéa-Samsic heeft geen breuken opgelopen, maar is wel flink gehavend en zal vandaag dan ook niet aan de start verschijnen van de tweede etappe.

Bouhanni was op goed drie kilometer van de streep betrokken bij een zware valpartij van een vijftiental renners. De 32-jarige renner bleef zichtbaar aangeslagen op de grond liggen. Bouhanni werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor enkele medische onderzoeken.

De rappe man heeft geen breuken overgehouden aan zijn val, maar heeft wel aardig wat opperhuid (excoriatie) verloren. Ook kampt Bouhanni met een wond aan zijn rechterelleboog en een bloeduitstorting (hematoom) op zijn been. Het is nog onduidelijk hoelang hij uit de roulatie zal zijn.

Voor Bouhanni is het een nieuwe tegenvaller in zijn (moeizame) terugkeer naar de top. De sprinter lag vorig jaar maanden in de lappenmand vanwege een gebroken nekwervel en kwam dit jaar al een keer zwaar ten val in de Trofeo Palma.

Schade valt mee bij Vauquelin en Grondin

Voor Arkéa-Samsic is de openingsrit van de Région Pays de la Loire Tour er eentje om snel te vergeten, want ook Kévin Vauquelin en Donovan Grondin waren betrokken bij de val op drie kilometer van de finish. Vauquelin en Grondin kwamen ook niet helemaal ongeschonden uit deze valpartij, maar buiten wat schaafwonden en een bloeduitstorting valt de schade mee. Ze zijn dan ook in staat om hun weg te vervolgen.