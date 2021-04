Pech achtervolgt Team DSM in klassiekers: “We zitten niet waar we zouden moeten zitten”

Interview

De verwachtingen in de kasseiklassiekers waren hooggespannen bij Team DSM. Maar door pech en ziekte is het de Duitse WorldTour-ploeg nog niet gelukt een dominante rol te spelen in deze koersen. Voor de Ronde van Vlaanderen zijn de ambities bijgesteld. “Wachten op de finale gaat voor ons te hoog gegrepen zijn”, zegt ploegleider Marc Reef tegen WielerFlits.

Beste uitslagen in eendagskoersen 2021

Dwars Door Vlaanderen (1.UWT): 23e – Tiesj Benoot

Gent-Wevelgem (1.UWT): 35e – Søren Kragh Andersen

E3 Saxo Bank Classic (1.UWT): 15e – Tiesj Benoot

Oxyclean Classic Brugge-De Panne (1.UWT): 7e – Cees Bol

Pre Sempre Alfredo (1.1): 10e – Marius Mayrhoffer (opleidingsploeg)

Milaan-San Remo (1.UWT): 9e – Søren Kragh Andersen

Bredene Koksijde Classic (1.Pro): 19e – Andreas Leknessund

Strade Bianche (1.UWT): 20e – Romain Bardet

Kuurne-Brussel-Kuurne (1.Pro): 21e – Tiesj Benoot

Team DSM maakte van het klassieke voorjaar een van de drie hoofdpijlers van het seizoen. In de kasseiklassiekers mikt de ploeg van Iwan Spekenbrink op kopmannen Tiesj Benoot en Søren Kragh Andersen. Beide renners zijn gehinderd door ziekte, waardoor zij niet het niveau halen waarop zij hoopten. “Tiesj werd ziek op de laatste dag van Parijs-Nice en dat sukkelt eigenlijk nog steeds door. Daarbij is Søren afgelopen week ziek geworden. We zitten niet waar we zouden moeten zitten. Dat is ook tot uiting gekomen in de resultaten de voorbije weken”, klikt het eerlijk bij Reef.

“In de afgelopen wedstrijden hebben we daardoor ook een stap terug moeten doen in wat de verwachtingen zijn en wat we zouden kunnen doen”, gaat Reef verder. “Ons tonen in koersen is op dit moment het voornaamste. Dat betekent niet alleen gaan voor de vroege vlucht, maar ook de voorfinale kleuren. Echt wachten op de finale gaat voor ons te hoog gegrepen zijn.”

Waar hebben kopmannen Benoot en Kragh Andersen last van?

“Een flinke verkoudheid en griepverschijnselen. Het is in ieder geval geen corona. Ze zijn al iets van zes of zeven keer getest. Maar waar ze nu last van hebben, is zeker niet optimaal. Het zijn pechfactoren, maar ook daar heb je mee te maken. Als ploeg hebben we naar deze periode toegeleefd. Dat het nu zo loopt, is natuurlijk niet waarop we gehoopt hadden.”

Wanneer hebben jullie de verwachtingen bijgesteld?

“Je hebt de hoop dat in de periode tussen Parijs-Nice en de E3 Saxo Bank Classic renners zich in die periode verbeteren. In de E3 Saxo Bank Classic zagen we wat er aan de hand was en vanaf daar zijn we ook gaan bijstellen. Je ziet dat al terug in Dwars Door Vlaanderen, waar we vol voor de vroege vlucht zijn gegaan.

Daar gaat veel energie in zitten. Bij de eerste inspanning kon Tiesj heel goed mee. Maar bij de opeenvolging van dat soort versnellingen, werd het een lastig verhaal. Ook komend weekend gaan we dus eerder iets moeten proberen om ons te tonen en deel uit te kunnen maken van de voorfinale.”

Is “jezelf laten zien” niet een te laag gegrepen doelstelling voor een ploeg als Team DSM?

“Wij zijn een ploeg die reëel kijkt naar wat de mogelijkheden zijn. Dat je niet voor het hoogste kunt gaan, betekent niet dat je maar moet stoppen. Je blijft toch je doelstellingen weer zoeken. We hebben nog steeds het geloof dat we kunnen presteren. En daarbij blijf je stappen maken voor de koersen die daarna nog komen.

Het is ook zeker niet zo dat alles is mislukt. In Milaan-San Remo deed Søren nog mee voor de overwinning. Met de heuvelklassiekers erbij komen er nog vijf á zes grote koersen aan. Pas daarna kan je een balans opmaken. Er is nog van alles mogelijk.”

Een van de renners waar jullie als ploeg ook naar uitkeken voor de klassiekers, is Nils Eekhoff. Hoe beschouwen jullie zijn prestaties tot nu toe?

“Nils heeft een aantal keren echt pech gehad, waarbij hij op vervelende momenten een fietswissel heeft moeten doen. Dat gebeurde vorige week in de E3 Saxo Bank Classic en deze week in Dwars Door Vlaanderen. Hij heeft zichzelf dus nog niet kunnen tonen. Over zijn vormpeil is ook niet zoveel te zeggen. In Parijs-Nice was hij echt goed, daar is hij ook goed uitgekomen. Zondag krijgt hij een nieuwe kans om te laten zien wat hij waard is.”

Wat voor een wedstrijd verwachten jullie zondag in de Ronde van Vlaanderen?

“Een koers waarbij de ploegen van de Grote Drie– Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe – de wedstrijd zullen dragen. En wat mij betreft mag je Dylan van Baarle met zijn INEOS Grenadiers-ploeg ook bij de topfavorieten rekenen.

Je ziet net als vorig jaar dat de koersen weer vroeg ontbranden. Dat verwachten wij opnieuw. In de Ronde van Vlaanderen begint de voorfinale vaak op de tweede keer Oude Kwaremont, maar het zou dit jaar goed kunnen dat de grote jongens daarvoor al een keer aan de boom gaan schudden.”

Jullie staan negentiende op de UCI Team Ranking. Is dat een thema wat jullie nu al bezighoudt?

“Nee. Het is een momentopname. We zijn net begonnen en een aantal wedstrijden die wij zouden rijden zijn afgelast. We hebben nu net een maand achter de rug waarin we fatsoenlijk hebben kunnen koersen. En waarin we al mooie prestaties hebben laten zien.

Stel je mij deze vraag aan het einde van het seizoen en we staan nog steeds op dezelfde plek, dan denk ik dat ik je daar een goed antwoord op zou kunnen geven. Daar zouden we dan niet heel blij mee zijn. De Giro d’Italia en de Tour de France komen eraan, en tussenin nog meer mooie koersen.

Je ziet dat de ploegen die nu hoog in de ranking staan, ook veel hebben gekoerst. Wij hebben afgezien van afgelopen maand nog niet zoveel wedstrijden gereden, dus staan we wat lager.”

Is dat ook jullie verklaring voor het feit dat jullie tot nu toe één overwinning hebben behaald?

“Inderdaad, dat is een reden. De andere oorzaak is dat een aantal kopmannen – die tot op heden nog wat minder in actie zijn gekomen – zich wat meer via hoogtestages op de wedstrijden hebben voorbereid. En we zijn nog een vrij jonge ploeg die volop in ontwikkeling is. Met de jonge talenten hebben we zeker kansen. Maar het is geen garantie op succes in de grotere wedstrijden. Dat zal zeker gedurende het seizoen wel veranderen, maar nog niet voor dit moment.”