Dit keer is Eli Iserbyt boos: “Laurens Sweeck moet gediskwalificeerd worden”

Een paar weken voor het WK veldrijden was er de clash tussen Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck, en nu heeft die laatste gebotst met Eli Iserbyt. In de slotronde van de Parkcross Maldegem streden beide mannen op het scherpst van de snede en daar is iets voorgevallen. “Er was een duel in volle wedstrijd en in volle finale met Iserbyt”, is het standpunt van Sweeck.

Iserbyt deed in Maldegem mee om de zege, maar werd in de finale teruggeslagen en strandde uiteindelijk op de vijfde plaats. Boos beende hij naar de wedstrijdleiding om een klacht in te dienen tegen Sweeck, maar die werd van tafel geveegd omdat de jury ‘niets onreglementairs’ opgemerkt had.

“Laurens Sweeck moet gediskwalificeerd worden”, sprak Iserbyt in duidelijke bewoordingen tegen de juryvoorzitter, volgens Het Nieuwsblad. “Hij reed me in de hekken. Dit kan niet. Het is niet de eerste keer dat hij iets ongeoorloofd doet in de cross. Het was net hetzelfde als in Otegem. Sweeck mag niet op het podium staan.”

‘In een cross gebeuren die dingen nu eenmaal’

De jury kon, mede doordat er geen tv-beelden beschikbaar waren, geen oordeel vellen daarover en dus werd niets veranderd aan de uitslag. Sweeck was zich na de finish van geen kwaad bewust. “In een cross gebeuren die dingen nu eenmaal. Simpel. Niet meer, niet minder”, sprak de ex-renner van Pauwels Sauzen-Bingoal uit aan de krant.

“Eli was halverwege in de aanval getrokken. Ik zat in de tang bij de mannen van zijn team”, legde de crosser van Crelan-Fristads. “Maar Iserbyt maakte een foutje in de zandbak. Toen kon ik de kloof dichten. Ik hield niet in en ging door op mijn elan en zette meteen de aanval in.”

Lees meer: Pauwels Sauzen-Bingoal speelt overtal uit in Parkcross: zege Vanthourenhout

Op het moment van het incident streden Iserbyt en Sweeck nog om de koppositie, maar uiteindelijk was Vanthourenhout de lachende derde. De Europees kampioen wist dat er iets voorgevallen was. “Volgens mij was dat een stevig duel in de koers. Echt het fijne weet ik er niet van. Het was een akkefietje voor de materiaalpost. Beiden wilden hun plaats houden en dan gebeuren er soms wat dingen”, zei hij.

Eli Iserbyt licht toe: “Ik neem het mee en daarmee is de kous af” Na afloop was Eli Iserbyt iets gekalmeerd. “Ik heb geen zin om er spel van te maken”, vertelt hij erover in Het Nieuwsblad. “We verdedigden gewoon onze lijn op een manier die de cross zo mooi maakt, maar je kan er ook net ietsje over gaan. Het is spijtig dat dit gebeurde.” “De ontgoocheling nam het over”, zegt Iserbyt over zijn gang naar de jury. “Daarom ging ik vragen of zij iets gezien hadden, maar dat was niet het geval en dan ben je ook meteen uitgepraat. Veel meer wil ik er ook niet aan vuil maken. Dat brengt toch niets op.” “Ik wil geen statement maken of zo want dan lijkt het nog of ik calimero wil spelen. Het is gebeurd en dat is jammer. Ik hou er gelukkig geen blessure aan over, maar ik neem het mee en daarmee is de kous af.”