Pauline Ferrand-Prevot start ook in veldrit Diegem zaterdag 28 december 2019 om 12:04

Pauline Ferrand-Prevot heeft op het laatste moment de cross in Diegem toegevoegd aan haar wedstrijdprogramma. Daarmee duikt de wereldkampioene van Tábor 2015 eerder het veld in dan in eerste instantie werd gedacht.

“Mijn programma is op het laatste moment veranderd en ik kijk ernaar uit om mijn eerste cross te rijden in Diegem”, schrijft ze op haar social media. “Ik verwacht geen grote resultaten, maar ik wil vooral ervan genieten om terug te zijn in het veldrijden en het wedstrijdgevoel weer te ervaren.” Ferrand-Prevot reed de cross van Diegem, die meetelt voor de Superprestige, al tweemaal eerder. Zowel in 2014 als in 2017 eindigde ze op de tweede plaats.

De Française maakte onlangs bekend dat ze zich niet langer richt op de wegwielersport. Voortaan legt ze zich volledig toe op veldrijden en mountainbiken, waar zij op de cross-country komende zomer een gooi wil doen naar olympisch goud.

In Diegem rijdt ze haar eerste grote cross sinds het WK vorig jaar. Via onder andere het Frans kampioenschap en de Wereldbekers van Nommay en Hoogerheide wil ze toewerken naar het WK in Dübendorf. “Cyclocross ligt me na aan het hart. Fysiek gezien kan ik zo aan mijn intensiteit bouwen en als kind deed ik altijd al aan veldrijden in de winter. ’s Winters is het wat moeilijker om te trainen, dus veldritten geven me een mooi doel.”

De veldrit van Diegem staat voor morgen gepland, 29 december.