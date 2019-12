Pauline Ferrand-Prévot stopt met wegwielrennen vrijdag 20 december 2019 om 21:30

Pauline Ferrand-Prévot richt zich niet langer op de wegwielersport. Voortaan legt de Française zich volledig toe op veldrijden en mountainbiken, waar zij op de cross-country komende zomer een gooi wil doen naar olympisch goud.

“Ik heb besloten om het fulltime wegwielrennen vaarwel te zeggen. Ik zeg niet dat ik het nooit meer zal doen, maar ik kan zeggen dat het mijn minst favoriete discipline is”, vertelt Ferrand-Prévot (27) tegen VeloNews. De Française werd vijf jaar geleden wereldkampioene op de weg in Ponferrada, maar pakte vier maanden later tevens de wereldtitel in het veldrijden in Tábor. Daarmee was de kous nog niet af, want weer zeven maanden later veroverde ze ook de regenboogtrui op de cross-country. Daarmee schreef ze historie, want niemand had ooit die drie WK-titels tegelijk in handen.

Na enkele moeilijke jaren leefde ze afgelopen seizoen op de mountainbike helemaal op. Ze won de Wereldbekers in Val di Sole en Snowshoe en veroverde in Mont-Sainte-Anne haar tweede wereldtitel op de cross-country. “Ik voelde me erg emotioneel”, zegt ze daarover. “Ik was echt heel blij om daar te winnen en opnieuw wereldkampioen te worden. Maar wat me het meest beviel, was dat ik me fysiek en mentaal helemaal mezelf voelde.” Een kleine maand later greep ze ook de wereldtitel op de marathon na een wedstrijd van 70 kilometer en 3500 hoogtemeters.

Terugkeer in het veldrijden

Volgende week, in de Franse regionale cross van Eckwersheim, keert Ferrand-Prévot terug in het veldrijden na bijna twee jaar afwezigheid. Via onder andere het Frans kampioenschap en de Wereldbekers van Nommay en Hoogerheide wil ze toewerken naar het WK in Dübendorf. “Cyclocross ligt me na aan het hart. Fysiek gezien kan ik zo aan mijn intensiteit bouwen en als kind deed ik altijd al aan veldrijden in de winter. In de winter is het wat moeilijker om te trainen, dus veldritten geven me een mooi doel.”

Haar belangrijkste doel voor komend seizoen zijn de Olympische Spelen in Tokio, waar ze goud wil winnen op de cross-country. “Met de Spelen in aantocht wordt het een bijzonder jaar. Ik wil gewoon het seizoen reproduceren dat ik in 2019 had: er te staan op de afspraken, namelijk het WK en de Spelen. Ik weet dat ik geen spijt zal krijgen als ik op die dagen het beste van mezelf kan geven. Ik kan niet ontkennen dat ik aan een olympische medaille denk, want dat is de enige die ik mis. Na Londen en Rio weet ik dat het een heel speciale wedstrijd is.”