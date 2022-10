Pauline Ferrand-Prévot rijdt Koppenbergcross in aanloop naar EK veldrijden

Pauline Ferrand-Prévot (30) gaat zich weer op het veldrijden storten. Het Franse multitalent hoopt begin november in Namen voor het eerst Europees kampioen cyclocross te worden en in aanloop daar naartoe rijdt ze in ieder geval de Koppenbergcross.

Dat maakt de organisatie van de X2O Badkamers Trofee bekend. De Koppenbergcross in Oudenaarde staat gepland op dinsdag 1 november en de vrouwenwedstrijd is onderdeel van de Soudal Ladies Trophy. Met Ferrand-Prévot heeft de cross al een grote naam aan het vertrek. Vier dagen later, op zaterdag 5 november, rijden de vrouwen hun Europees kampioenschap.

Ferrand-Prévot wist in 2015 in Tábor al eens wereldkampioene te worden in het veld en was in 2014 ook al eens WK-winnares op de weg. De Française is een fervent verzamelaar van regenboogtruien. Zo werd ze de afgelopen maanden ook wereldkampioen op de MTB short track, MTB cross country, MTB marathon en gravel. Ook het WK veldrijden 2023 in Hoogerheide heeft ze omcirkeld in haar agenda.

Onlangs maakte INEOS Grenadiers bekend dat het Ferrand-Prévot heeft aangetrokken als renster namens de offroad-tak van de ploeg. Ze zal onder meer mountainbiken en crossen namens de Britse ploeg, met de Olympische Spelen van Parijs 2024 als doel.