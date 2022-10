INEOS Grenadiers versterkt zich voor offroad-tak met Pauline Ferrand-Prévot

Video

Pauline Ferrand-Prévot zal de komende twee seizoenen uitkomen voor INEOS Grenadiers. De Française, in meerdere disciplines meervoudig wereldkampioene, moet hét gezicht worden van het vrouwengedeelte van de offroad-tak van de Britse formatie.

“Uitkomen voor INEOS Grenadiers is een droom. De ploeg staat bekend om zijn professionele aanpak en ik ben altijd een groot bewonderaar geweest van de teamspirit van INEOS. De grootste ambitie voor de komende twee jaar zijn de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Dat is zo groot voor me, daar wil ik op mijn best zijn. Een gouden olympische medaille ontbreekt nog op mijn palmares”, laat Ferrand-Prévot weten in een persbericht.

Teambaas Rod Ellingworth is lovend over de nieuwste aanwinst. “De komst van Pauline is echt een grote boost voor de multidisciplinaire tak van INEOS Grenadiers. Ze is een uniek talent en haar palmares spreekt voor zich. Ze is met haar drive en grinta een welkome toevoeging. Het is iemand met een duidelijke passie voor de sport en dat laat ze ook merken met de manier waarop ze koerst. Ze schrijft haar eigen verhaal en we willen haar graag daarin ondersteunen.”

De 30-jarige Ferrand-Prévot behaalde in haar carrière wereldtitels op de weg, in het veld en op de mountainbike, maar is tegenwoordig vooral actief in die laatste discipline. De Française kroonde zich afgelopen zaterdag bovendien ook tot de allereerste wereldkampioene in het gravelracen.

Terugkeer in het veld

Ferrand-Prévot is binnenkort ook weer te zien in het veld: ze zal begin november namelijk meedoen aan het EK veldrijden. “Het EK in Namen trekt me”, doelt ze op de titelstrijd op 5 november. “Daarna zal ik een korte rustperiode inlassen, om vervolgens toe te werken naar het WK in Hoogerheide.”