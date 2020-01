Pauline Ferrand-Prévot moet wederom onder het mes

View this post on Instagram

Depuis 15 jours ,j’ai ressenti des symptômes anormaux dans le membre inferieur gauche en cyclocross. Apres sollicitation de mes médecins ,des investigations ont pu être mises en place très rapidement. Le diagnostic de récidive d’endofibrose iliaque a été confirmé hier (même coté ,au-dessus de mon ancienne opération).Cette lésion ,bien que moins sévère que l’ ancienne ,nécessite une intervention chirurgicale .Je serai donc opérée vendredi . Since I started Cyclo cross I have a strange sensation in my left leg. I did a scan yesterday and the doctors found a new endofibrosis. Same leg as last year, but not exactly the same area. I will have surgery on Friday