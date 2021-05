Pauline Ferrand-Prévot houdt Indergand van de winst in sprintrace Albstadt

Wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot heeft tijdens de Wereldbeker in Albstadt de short track gewonnen. In de slotronde haalde ze Linda Indergand bij, die een groot deel van de wedstrijd alleen aan de leiding reed. Anne Terpstra was de beste Nederlandse op de zevende plaats.

Indergand was halfkoers weggereden bij de rest en in haar eentje wist ze voorop de blijven tot de zesde en laatste ronde. Daarachter werd aanvankelijk vooral naar elkaar gekeken, tot Ferrand-Prévot in de slotronde naar de Zwitserse van Liv Factory Racing toe reed. De wereldkampioene ging haar voorbij en wist vervolgens de overwinning naar zich toe te trekken.

Voor de 29-jarige Française is het haar eerste zege op de BMC-fiets van Absolute-Absalon, sinds haar overstap van Canyon. Eerder dit seizoen reed ze in Nalles en Leukerbad al naar het podium.

Wereldbeker mountainbike 2021

Short track vrouwen, Albstadt

1. Pauline Ferrand-Prévot – in 20m37s

2. Linda Indergand – op 1s

3. Annie Last – op 2s

4. Kate Courtney – op 2s

5. Loana Lecompte – op 5s