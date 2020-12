Pauline Ferrand-Prévot geopereerd aan neustussenschot

Pauline Ferrand-Prévot is geopereerd aan haar neustussenschot, meer dan één jaar na een valpartij tijdens het mountainbike test-event op het Izu MTB Course, waar volgend jaar de Olympische cross-country wordt verreden. Ferrand-Prévot moest toen de strijd staken met een gebroken neus.

“Sorry dat ik niks van mij heb laten horen, maar ik ben onlangs geopereerd om zo volledig te herstellen van mijn gebroken neus”, zo begint de Française een bericht op Facebook. “Mijn neustussenschot was verschoven en daar ben ik nu aan geopereerd. Ze hebben het rechtgezet waardoor ik nu nog beter zou moeten ademen.”

“Langzaamaan gaat het steeds beter en ik zal binnen afzienbare tijd weer beginnen met trainen”, aldus Ferrand-Prévot, die dit jaar weer outstanding was op de mountainbike. De 28-jarige renster werd in het Oostenrijkse Leogang voor de derde keer wereldkampioene op de cross-country en veroverde dit jaar ook haar eerste Europese titel.

Olympische Spelen

Voor Ferrand-Prévot, in het verleden ook goed voor een wereldtitel op de weg, staat alles in het teken van de Olympische Spelen van 2021 in het Japanse Tokio. “Het ultieme doel is de Olympische titel in het mountainbiken, dat ontbreekt echt nog op mijn palmares”, steekt ze haar ambities niet onder stoelen of banken.