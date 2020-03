Pauline Ferrand-Prévot: “Olympische titel is het ultieme doel” dinsdag 31 maart 2020 om 14:35

Pauline Ferrand-Prévot (28) veroverde in haar carrière al wereldtitels op de weg, in het veld en op de mountainbike, maar de honger van de Française is nog altijd niet gestild. “Het ultieme doel is de Olympische titel in het mountainbiken, dat ontbreekt echt nog op mijn palmares”, zo vertelt ze aan Eurosport.

Ferrand-Prévot kende na haar wereldtitel in het veldrijden enkele moeilijke jaren, maar ze reed vorig seizoen weer naar twee regenboogtruien in het mountainbiken: de alleskunner van Canyon-SRAM werd wereldkampioene Cross-Country en in de marathon. Ferrand-Prévot hoopte komende zomer de kers op de taart te zetten met een Olympische titel.

De Olympische Spelen zijn alleen met een jaar uitgesteld als gevolg van de coronapandemie in grote delen van de wereld, wat betekent dat Ferrand-Prévot een jaar langer moet wachten op de (wellicht) mooiste dag uit haar sportieve leven. “Het was echt een opluchting toen we het nieuws te horen kregen, want niet iedereen kon zich op dezelfde manier voorbereiden.”

Over toekomst: “Ik wil meedoen aan de Spelen van Parijs”

“Nu is iedereen weer gelijk en dat is geen slechte zaak”, aldus Ferrand-Prévot, die voorlopig geen doelen heeft om voor te trainen aangezien ook andere grote mountainbike-evenementen (waaronder het EK en WK) zijn uitgesteld vanwege het coronavirus. “Het is een vreemd seizoen, maar we beseffen de ernst van de situatie. Er zijn momenteel belangrijkere dingen dan sport.”

De oud-renner van Rabobank-Liv hoopt uiteraard wel zo snel mogelijk weer te koersen, om zo een optimale voorbereiding af te werken richting de Spelen van Tokio. “En wat de verdere toekomst brengt? Ik wil graag meedoen aan de Olympische Spelen van Parijs (in 2024, red.), maar ik heb verder nog geen afscheid in mijn hoofd. Ik wil ooit graag een gezin stichten, maar ik denk nog niet aan stoppen.”