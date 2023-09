vrijdag 15 september 2023 om 14:57

Pauliena Rooijakkers voor twee jaar naar Fenix-Deceuninck

Pauliena Rooijakkers verdedigt vanaf 2024 de kleuren van Fenix-Deceuninck. De 30-jarige Nederlandse, die momenteel nog uitkomt voor Canyon//SRAM, heeft een contract voor twee jaar getekend bij de Belgische ploeg.

“Al bij het eerste gesprek met de ploegleiding had ik een heel goed gevoel”, zegt Rooijakkers in een persbericht van haar toekomstige werkgever. “Fenix-Deceuninck heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet, maar tegelijkertijd zijn er nog groeimogelijkheden en daar wil ik graag deel van uitmaken. Met mijn ervaring hoop ik vooral op de heuvelachtige parcoursen en in rittenkoersen de huidige kopvrouwen, zoals Yara Kastelijn, bij te staan ​​en zelf resultaten te boeken. Het wordt een mooie uitdaging en ik kan niet wachten om te beginnen.”

Rooijakkers reed in het verleden onder meer voor Boels-Dolmans, Parkhotel Valkenburg en CCC-Liv. Vanaf 2022 was ze in dienst bij Canyon//SRAM. Voor die ploeg won ze vorig jaar de Durango-Durango Emakumeen Saria (1.1). Datzelfde seizoen werd ze tweede in de Ronde van het Baskenland en derde in de Ronde van Zwitserland. Dit jaar wist ze twee wedstrijden uit de UCI Gravel World Series te winnen.