woensdag 23 augustus 2023 om 15:39

Paul Penhoët sprint naar tweede profzege en leiderstrui in Tour Poitou-Charentes

Paul Penhoët heeft in de Tour Poitou-Charentes zijn tweede profoverwinning behaald. De talentvolle sprinter van Groupama-FDJ was de snelste in de tweede etappe, die na 187 kilometer uitmondde in een massasprint. Hij bleef landgenoten Romain Cardis en Valentin Retailleau voor en neemt door zijn zege ook de leiderstrui over.

De tweede etappe van Aulnay de Saintonge naar Bressuire was ruim 187 kilometer lang, niet al te lastig en dus geknipt voor de snellere mannen in het peloton. Toch gingen zes renners in de aanval, waaronder de Nederlander Rick Ottema van het Allinq CT.

Hij kreeg Lucas Beneteau (St Michel-Mavic-Auber93), James Fouché (Bolton Equities Black Spoke), Damien Girard (Nice Métropole Côte d’Azur), Tom Mainguenaud (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole) en David Martín (EOLO-Kometa) met zich mee. De zes reden een voorsprong van meer dan drie minuten bij elkaar.

Met lengtes voorsprong

De vluchtpoging hield uiteindelijk geen stand, waarna er zoals verwacht gesprint ging worden. De slotkilometer liep wel enigszins omhoog en daar stond geen maat op Penhoët, die na zijn derde plaats in de openingsrit nu naar de overwinning sprintte. Eerder dit jaar won Penhoët ook al de Tour du Finistère.

De 21-jarige sprinter zette Cardis (St Michel-Mavic-Auber93) en Retailleau (AG2R Citroën) op ruime achterstand. Klassementsleider Søren Waerenskjold kwam er niet aan te pas en moest zijn trui afstaan aan Penhoët.

Met zijn overwinning zorgde Penhoët voor wat vreugde in het kamp van Groupama-FDJ, dat eerder op de dag afscheid moest nemen van Thibaut Pinot. De Franse klimmer, die na dit jaar stopt met wielrennen, kwam ten val en moest opgeven.