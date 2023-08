woensdag 23 augustus 2023 om 14:06

Laatste Franse koers voor Thibaut Pinot eindigt in mineur

Thibaut Pinot had zich de Tour Poitou-Charentes – de laatste Franse koers uit zijn carrière – ongetwijfeld anders voorgesteld. De 33-jarige renner van Groupama-FDJ kwam in de tweede etappe ten val en bleek niet in staat om zijn weg te vervolgen.

Pinot wilde in de Tour Poitou-Charentes, een vierdaagse rittenkoers, nog één keer genieten van het rijden voor eigen volk. In de tweede etappe naar Bressuire ging het echter mis voor de klimmer. Pinot kwam onderweg ten val en gaf er zelfs de brui aan.

Het is nog niet bekend of Pinot ernstige blessures heeft overgehouden aan zijn valpartij, maar het is in elk geval een flinke streep door de rekening tijdens zijn afscheidstournee. De Fransman zal normaal gesproken zijn carrière beëindigen na de Ronde van Lombardije, de klassieker die hij in 2018 op een glansrijke manier wist te winnen.

Victime d’une chute sur la 2e étape du Tour du Poitou-Charentes, Thibaut Pinot a abandonné. Le Franc-Comtois effectuait sa reprise en vue de la fin de saison et du Tour de Lombardie. Il s’agissait en principe de sa dernière course sur le sol français. #TPC2023 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 23, 2023

Pinot liet in zijn afscheidsjaar al wel mooie dingen zien. Zo eindigde hij in het voorjaar als tweede in de Tour du Doubs en de Tour du Jura, maar hij werd bovenal vijfde in het eindklassement van de Giro d’Italia. Na drie weken koers mocht hij tevens de bergtrui mee naar huis nemen. Pinot nam vervolgens ook deel aan de Tour. In zijn thuisronde bleef hij met lege handen achter, al beleefde hij in het slotweekend nog wel een onvergetelijke dag in zijn Vogezen.