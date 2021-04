Paul Ourselin (Total Direct Energie) enkele maanden uit de roulatie

De Franse wielrenner Paul Ourselin wordt binnenkort geopereerd en staat vervolgens voor een revalidatie van circa drie maanden. De renner van Total Direct Energie heeft al langer last van een vernauwing van de beenslagaders.

De 26-jarige coureur reed dit seizoen al enkele wedstrijden in Frankrijk en België, maar dit ging niet van harte. “Ik begon met de nodige verwachtingen aan het seizoen, na een intensieve winter, maar de resultaten waren teleurstellend. Ik besloot uiteindelijk met de ploegartsen te zoeken naar de kern van het probleem”, begint Ourselin zijn relaas op Instagram.

“Na heel wat medische onderzoeken blijk ik last te hebben van een vernauwing van mijn beenslagaders (iliacale endofibrose, red.), wat voor de pijn zorgt tijdens wedstrijden. Ik ben hierdoor niet in staat om de grenzen op te zoeken en mijn gebruikelijke niveau te halen. Het is een enorme klap, maar ik ben blij dat de vinger nu op de zere plek ligt.”

Rentree

Ourselin hoopt zo snel mogelijk onder het mes te gaan en zal vervolgens zeker drie maanden moeten revalideren. “Ik hoop in het najaar weer te kunnen koersen. Het belooft dan een drukke periode te worden, aangezien heel wat wedstrijden zijn uitgesteld vanwege het coronavirus. Ik heb al jaren last van pijn, maar ik weet nu ook eindelijk wat het probleem is.”