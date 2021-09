Paul Ourselin maakt komende zondag rentree in GP de Fourmies

Paul Ourselin maakt komende zondag, na meer dan drie maanden inactiviteit, zijn rentree in het wielerpeloton. De Fransman van TotalEnergies maakt deel uit van de selectie voor de GP de Fourmies. De 27-jarige Ourselin had last van een vernauwing van de beenslagaders.

De coureur reed eerder dit seizoen enkele wedstrijden in Frankrijk en België, maar dit ging niet van harte. Na enkele medische onderzoeken werd duidelijk dat de Fransman werd afgeremd door een vernauwing van de beenslagaders, wat weer voor pijn zorgde tijdens wedstrijden. “Ik ben hierdoor niet in staat om de grenzen op te zoeken en mijn gebruikelijke niveau te halen. Het is een enorme klap, maar ik ben blij dat de vinger nu op de zere plek ligt”, liet hij in april weten.

Ourselin ging vervolgens onder het mes en moest circa drie maanden revalideren, maar is nu weer klaar om te koersen. In de GP de Fourmies van aankomende zondag zal hij weer wat wedstrijdritme opdoen. De renner hoopt zich in de resterende weken nog van zijn beste kant te laten zien, aangezien hij over een aflopend contract beschikt bij TotalEnergies.

Marlon Gaillard, Lorrenzo Manzin, Adrien Petit, Damien Gaudin, Florian Maitre en Niccolò Bonifazio maken zondag ook hun opwachting in de GP de Fourmies, traditioneel een koers voor de rappe mannen.