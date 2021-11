Paul Martens (38) wordt coach/ploegleider bij Metec-Solarwatt

Paul Martens (38) sloot dit voorjaar zijn actieve carrière af in de Giro d’Italia. Maar de Duitse Nederlander verlaat het wielrennen niet. Hij gaat straks aan de slag bij Metec-Solarwatt als coach/ploegleider. “Hij kan zijn ervaring bij ons doorgeven aan onze jongeren”, klinkt het bij het continentale team.

“Paul wordt bij ons coach op het mentale vlak”, aldus teammanager Michel Megens. “Bij ons kan hij zijn jarenlange ervaring op het hoogste niveau doorgeven aan onze – veelal jonge – renners. Paul benaderde me een paar weken geleden. Hij was na de Ronde van Italië gestopt met koersen, maar wilde wel graag betrokken blijven bij de wielersport.”

“Hij had verschillende aanbiedingen gehad om als ploegleider aan de slag te gaan, maar wilde dat nog niet fulltime doen. Hij kan bij ons in een combinatie als coach en ploegleider rustig gaan kijken wat hij in de toekomst wil gaan doen.” Martens zal zo’n 240 dagen aan de slag gaan bij Metec-Solarwatt.

Ook ploegleider Adri van Houwelingen is blij met de komst van zijn oud-pupil bij Rabobank. “Paul is een heel ervaren renner met een goede kijk op de wielersport. Ik denk dat hij heel goed zal gaan passen binnen de structuur van onze ploeg.” Gisteren kondigde de ploeg ook nog de komst van Jaap Roelen aan.