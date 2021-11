Metec-Solarwatt maakt selectie compleet met Jaap Roelen

Metec-Solarwatt heeft Jaap Roelen toegevoegd aan de selectie voor volgend seizoen. Nadat de eerder gepresenteerde Wessel Krul een profcontract tekende bij Rally Cycling, moest de conti-ploeg op zoek naar een nieuwe kracht. Die werd gevonden in de 19-jarige belofte van De Jonge Renner.

Bij de conti-ploeg krijgt Roelen de mogelijkheid om zich verder ontwikkelen. “Zoals veel junioren dreigde Jaap slachtoffer van de wedstrijdloze coronaperiode te worden”, zegt ploegleider Adri van Houwelingen in een persbericht. “Hij heeft als tweedejaars junior en als eerstejaars belofte in de schaarse momenten toch mooie prestaties kunnen laten zien. Jaap is een vrij explosieve renner die zich in heuvelachtige parcoursen goed staande kan houden. Daarmee is hij een goede aanvulling binnen ons internationale programma.”

Roelen won in 2019 als eerstejaars junior Nieuwkerken Waas en de Ronde van Uden. In 2020 won hij als tweedejaars junior Zepperen en de vierde etappe in de Poolse etappekoers Golden Wheel Dobczyce, maar werd zijn jaar in de war geschopt door de coronapandemie. Afgelopen seizoen reed de jonge Nederlander als eerstejaars belofte onder andere naar de tiende plaats in de Tour de la Namur en de achttiende plek in de Carpathian Race, waar hij zevende was in de strijd om het jongerenklassement.

Met de komst van Roelen telt de selectie van Metec-Solarwatt voor 2022 zestien renners en is de ploeg compleet voor volgend seizoen.