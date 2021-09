Patrick Lefevere zegt dat hij kampte met hypo tijdens Vive le Vélo

Gisteren was de tweede opname van de WK-reeks van Vive le Vélo te zien op televisie. Op social media ging het echter niet over de inhoud van het programma, des te meer over het optreden van tafelgast Patrick Lefevere. Zo werd er gesuggereerd dat de teambaas van Deceuninck-Quick-Step te diep in het glaasje had gekeken. Lefevere kampte naar eigen zeggen met een hypo vanwege suikerziekte.

De hashtag #vivelevelo werd gedurende de uitzending trending op social media. Op Twitter werd de suggestie gewekt dat Lefevere te veel had gedronken, terwijl hij aan tafel zat met presentator Karl Vannieuwkerke, voormalig atlete Élodie Ouédraogo en Tom Dumoulin. Twitteraars verbaasden zich over het gedrag van Lefevere en dat zijn glas wijn tijdens de uitzending werd bijgevuld. Ook werd geopperd dat de 66-jarige ploegbaas tegen zichzelf in bescherming genomen had moeten worden, omdat hij moeilijk uit zijn woorden kwam en wel heel vrolijk over kwam.

Lefevere betreurt de reacties en de aandacht naar aanleiding zijn optreden tijdens de opnames van Vive le Vélo die zowel in België als in Nederland te zien waren, liet hij weten aan Het Nieuwsblad. Volgens de ploegmanager was zijn opvallende optreden niet te wijten aan zijn alcoholconsumptie. “Ik heb diabetes en tijdens de aflevering had ik een hypo maar dat kon ik niet zomaar eventjes gaan meten tijdens de uitzending. Als je zoiets voorhebt, dan kom je weleens moeilijk uit je woorden.”

Diabetespatiënten die kampen met een hypoglykemie (hypo) hebben last van een sterke daling van de bloedglucosespiegel. Een hypo kan ontstaan door te weinig eten, te veel actieve insuline in je lichaam hebt of te lang een lichamelijke inspanning leveren zonder voldoende koolhydraten.

Ik zou met Tom Dumoulin getrouwd kunnen zijn. En met Patrick Lefevere hebben we vanavond ook al een nonkel voor het dansfeest #ViveleVelo — Xavier Taveirne (@ksavjee) September 19, 2021

Als er zijn die hun contract bij quick step nog moeten verlengen, ‘t is de moment. De grote baas heeft een ‘gezellige’ avond. #ViveleVelo — prettigedagverder (@prettigedagver1) September 19, 2021

Drie dingen #vivelevelo

1. Eindredactie had moeten ingrijpen.

2. Persmanager Quickstep had PL nooit in de show mogen laten komen zo.

3. Ik hoop dat ze deze man niet nog met de auto laten vertrekken.@Vannieuwkerke — Kim Wuyckens 🏳️‍🌈 (@KimWuyckens) September 19, 2021

Patrick Lefevre zijn brein toen hij aan de 3e fles rode wijn begon #demol #ViveleVelo #Lefevre pic.twitter.com/2QT9xE8TKD — Kevin L (@KevinLaurier) September 19, 2021

Dit is de 2de keer in anderhalf jaar tijd dat @sporza_koers een beschonken @PatLefevere opvoert zonder in te grijpen (cf. Extra Time Koers van begin mei 2020). Zouden we van de openbare omroep geen hogere standaard mogen verwachten? #ViveleVelo — Daam Van Reeth (@vrdaam) September 20, 2021