Patrick Lefevere: “We hadden niets te verliezen met Cavendish”

Ook Deceuninck-Quick-Step-teambaas Patrick Lefevere werd emotioneel door de overwinning van Mark Cavendish. “Of ik de pluimen op mijn hoed mag steken? Dat mag ik voor die ene keer wel doen, denk ik.”

Het verhaal is intussen al ontelbare keren opgeschreven, maar kende in Fougères zijn hoogtepunt. Hoe een radeloze Mark Cavendish eind vorig jaar niet meer aan de bak kwam, zo goed als einde carrière was, maar in extremis werd opgevist door Lefevere en Deceuninck-Quick-Step. En aanvullend, hoe hij bij het Belgische topteam beetje bij beetje opnieuw naar zijn betere niveau toegroeide.

Patrick Lefevere vindt dan ook dat hij in het geval Cavendish de pluimen op zijn hoed mag steken. “Ik ben normaal geen opschepper. Maar hier vind ik wel dat ik dat mag doen, ja.” Waarop een Belgische collega polste waar Lefevere zijn psychologische kwaliteiten en mensenkennis vandaan haalde. Om Cav binnen te halen en hem ook nog terug zijn niveau van weleer te zien bereiken. “In het Frans hebben ze daar een mooi spreekwoord voor”, lacht de West-Vlaming. “Tu l’as, ou tu ne l’as pas. Je hebt het, of je hebt het niet.”

“Ik heb nooit veel woorden nodig. Je kan ook niet alles uitleggen, maar ik weet hoe ik iemand gelukkig kan maken. En nee, dat gaat in het geval Cavendish absoluut niet over geld. Eigenlijk heb ik hem gewoon verteld dat hij niets te verliezen had. Zelf gedroeg hij zich de voorbije week als een junior, toen hij hoorde dat hij naar de Tour mocht. Hij was bijzonder nerveus.”

Weinig steun

“Toen ik hem – na het forfait van Sam Bennett – belde dat hij zijn valies mocht pakken voor de Tour, grapte hij trouwens dat die al twee weken klaar stond. We hadden hier met hem ook niets te verliezen. Een deel van de ploeg was rond Bennett gebouwd. Je kan die jongens niet drie weken doelloos laten rondrijden. Dus namen we Cav mee. Onder het motto: wint hij, dan is het fantastisch. Lukt het niet, dan hebben we het toch geprobeerd.”

“Hij sprak overigens al weken over deze rit, omdat hij hier ook in 2015 won. De motivatie was groot.” Toch was Lefevere er in de finale ook niet gerust op. “Ik was nerveus omdat ik weet hoe hard Brent (Van Moer, red) kan rijden. Ik zag dingen die ik niet wilde zien. Als de groene trui al op kop moet rijden om de vluchter terug te pakken…”

Dat er te weinig steun kwam van andere ploegen, vindt Lefevere. “Het moet gezegd, Alpecin-Fenix nam wel haar verantwoordelijkheid. Maar de rest van het peloton laat toch zo graag het initiatief aan ons. Ik denk hierbij vooral aan de Franse teams. Dat dat is omdat we te vaak winnen? Haha, dan win ik toch liever te vaak dan nooit…”