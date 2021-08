Patrick Lefevere: “Wat ik schreef over terugkeer Bennett was niet gepast”

Patrick Lefevere heeft in zijn wekelijkse column in de Belgische krant Het Nieuwsblad het boetekleed aangetrokken. De teambaas van Deceuninck-Quick-Step komt terug op zijn harde woorden richting Sam Bennett. “Ik ben niet te groot om toe te geven dat ik me vergaloppeerd heb in mijn verklaringen over Sam Bennett”, aldus Lefevere.

Lefevere schreef onder meer dat de terugkeer van de sprinter bij BORA-hansgrohe te vergelijken is met een slachtofffer van huiselijk geweld. “Mijn mening over hem blijft onveranderd, maar wat ik schreef over partnergeweld in de context van zijn terugkeer naar Bora was niet gepast”, klinkt het nu. “Mea culpa. In de hele discussie rond Bennett kies ik voortaan mijn woorden zorgvuldiger en liever nog doe ik er het zwijgen toe.”

Bennett zal dit seizoen niet meer voor zijn ploeg uitkomen. “Uit een recente scan blijkt dat hij een operatie aan de knie nodig heeft, met een revalidatie van drie tot vier maanden. Hij zal dus niet meer koersen voor onze ploeg”, schrijft hij.