Fabio Jakobsen verlengt bij Deceuninck-Quick-Step tot eind 2023

Fabio Jakobsen zal ook de komende seizoenen uitkomen voor Deceuninck-Quick-Step. De Nederlandse sprinter heeft een krabbel gezet onder een nieuwe verbintenis en staat nu nog twee jaar onder contract bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Jakobsen (24) koerst al sinds 2018 voor de Belgische sterrenformatie en maakte dit jaar zijn comeback na zijn zware valpartij in de Ronde van Polen van 2020. De rappe man uit Heukelum reed dit jaar al de Ronde van Turkije, Volta ao Algarve, het Critérium du Dauphiné en het Nederlands kampioenschap wielrennen op en rond de VAM-berg. Jakobsen richt zich in het najaar op de Vuelta a España.

Dankbaar

“Ik ben zo blij dat ik ook de komende jaren deel zal uitmaken van The Wolfpack. Ik wil Patrick (Lefevere, red.), alle stafleden en de sponsoren bedanken voor de geweldige steun. Ik kijk ernaar uit om de komende twee seizoenen weer wedstrijden te winnen met mijn ploeggenoten. Ik heb een geweldige ploeg om me heen en daar ben ik dankbaar voor.”

Ook Lefevere is in zijn nopjes nu Jakobsen heeft bijgetekend. “Om te zien waar Fabio vandaan komt… Het is echt een mirakel. Hij boekt steeds meer progressie en we zijn heel erg blij met het feit dat hij nog twee jaar voor de ploeg zal uitkomen. Fabio heeft ontzettend veel talent en ambitie. Hij heeft veel meegemaakt, maar de ploeg is altijd achter hem blijven staan. Dat zal nooit veranderen.”