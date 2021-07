Patrick Lefevere: “Verhaal van Mark Cavendish doet veel mensen dromen”

Patrick Lefevere heeft de afgelopen weken veel sollicitaties gekregen van renners op leeftijd. De reden: het succesverhaal van Mark Cavendish. “Dat doet veel mensen dromen”, zegt hij in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad. “Daniel Martin en Elia Viviani willen graag terugkeren. Jakob Fuglsang trekt ook aan mijn arm.”

Niet alleen renners, maar ook sponsoren worden aangetrokken door het succes van de Belgische ploeg. “Extrasportief begint onze reputatie van winning team ook te renderen. Quick-Step, Napoleon ­Games en Specialized verlengden hun sponsoring. Safety Jogger, Renson en BKool komen aan boord. Heel mooi, maar na het afhaken van Deceuninck ook wel nodig natuurlijk.”

35ste ritzege

Na vier ritzeges dit jaar hoopt Cavendish ook nog zijn vijfde ritzege te boeken, om zo op 35 ritzeges in zijn carrière te komen. Dat gebeurde niet vrijdag, in de door Matej Mohoric gewonnen etappe. “Misschien heeft het wat mensen verrast, maar wij hebben vrijdag niet gereden voor een sprint. Mark had donderdag een moeilijke dag onderweg naar Luz Ardiden en we wisten dat het peloton haast niet te controleren zou zijn”, legt Lefevere uit.

“Ons tactisch plan A was simpel: we laten een grote groep wegrijden die aan de meet alle punten opraapt voor de groene trui. Wij hadden daarin Ballerini mee, maar die was een beetje te gul met de inspanningen onderweg. Ritwinst zat er zo niet in, maar Mark had een dag rust en behoudt zijn voorsprong in het puntenklassement.”

Champs-Elysées

En dus moet het maar op de Champs-Elysées gebeuren. “Maar dat wordt niet simpel”, beseft ook de teammanager. “Met al die wanhopige teams verwacht ik dat alle protocollen onderweg overboord gaan. Er bestaat een soort niet-aanvalspact in de aanloop naar het lokale circuit, maar ik ben benieuwd wat daar zondag van overblijft. Hopelijk willen Alpecin en ­Israël-Start Up ons een beetje meehelpen om te controleren. Als die laatsten vrijdag bereid waren om zo lang aan kop van het peloton achter de feiten aan te rijden, dan werken ze zondag ook wel mee als er echt nog iets te rapen valt.”