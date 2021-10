Lefevere nuanceert uitspraken: “Een damesploeg komt misschien sneller dan iedereen denkt”

Patrick Lefevere maakte zich een paar weken geleden niet echt populair met enkele opmerkingen over het vrouwenwielrennen, maar de Belgische teammanager van Deceuninck-Quick-Step komt in zijn wekelijkse column voor Het Nieuwsblad terug op zijn eerdere uitspraken.

Tijdens het WK wielrennen in Vlaanderen was Lefevere te gast in Sportcast, een podcast van Het Laatste Nieuws met Stijn Vlaeminck en Tom Boonen. Het ging onder meer over het vrouwenwielrennen. “Wanneer ik met een vrouwenploeg begin?”, werd Lefevere gevraagd. “Als er genoeg goeie rensters zijn in België. Het moet niet noodzakelijk een typisch Belgische ploeg zijn, maar ik zie ze helaas niet.”

“Ik was een koers in Italië aan het volgen. Longo Borghini won, het eerste Belgische meisje werd veertigste op vijf minuten. Ik zit in een nevenfirma Experza, zij sponsoren de ploeg van de vrouw van onze ploegleider Rik Van Slycke. Als er in De Panne een groep wegrijdt van vijftig en er zit dan niemand bij… Met alle respect, maar ik ben ook het OCMW (het OCMW verstrekt als openbare instantie diensten aan armen, zorg aan ouderen, red.) niet, hé.”

“Met wat moet je beginnen? Je moet die vrouwen eerst al overtuigen om wielrenster te worden. Ik heb ook niet de ervaring, tijd, geld of goesting om te investeren als ik niet weet waar ik zal uitkomen.”

“Een damesploeg is een piste die we uiteraard onderzoeken”

Lefevere voelde zich eerder deze week geroepen om nog eens terug te komen op zijn uitspraken. “Mijn uitspraak over de oprichting van een eigen damesteam – “Ik ben het OCMW niet” – is uit zijn context gehaald. Ik wilde alleen aangeven dat er op dit moment geen acht of meer rensters einde contract zijn die mij competitief maken in de WorldTour. Maar een damesploeg is een piste die we uiteraard onderzoeken.”

“Misschien komt die er zelfs sneller dan iedereen denkt”, aldus Lefevere. Zaterdag stond overigens de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen op het programma, gewonnen door de Britse Lizzie Deignan. “De opwaardering van het vrouwenwielrennen gebeurt naar mijn gevoel soms artificieel snel, maar dit is een goede en logische stap”, is Lefevere van mening.