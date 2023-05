Patrick Lefevere: “Roze na eerste dag geen must, wel moreel tikje voor concurrentie”

Het zijn belangrijke dagen voor Soudal Quick-Step. De Belgische ploeg staat aan de vooravond van de Giro d’Italia met een van de topfavorieten Remco Evenepoel, die zaterdag meteen een van de kanshebbers is in de openingstijdrit. Als de wereldkampioen die wint, staat hij wel meteen in het roze. “Dat is geen must”, aldus Patrick Lefevere.

“Het zou natuurlijk wel leuk zijn, het zou ook een moreel tikje aan de concurrentie zijn”, vertelde de manager aan Sporza. “Je hebt de roze trui dan, maar wat moet je er dan mee doen. Ik ga echter niet zeggen dat we niet in staat zijn om drie weken te controleren. Remco kikt er wel op, de leiderstrui dragen. Hij heeft die hier ook al een keer gemist met twee seconden. Voor de ploeg zou het ook hele opkikker zijn. We zullen wel zien wat we doen”, blijft hij op de vlakte.

De afgelopen dagen kwamen er jammer genoeg ook berichten naar buiten over renners die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Bij Soudal Quick-Step is er momenteel nog geen besmetting, maar dat zorgt niet voor minder ongerustheid. “Ik ben er niet gerust in, ik ben bang. We hebben iedereen getest voordat we zijn vertrokken en hier zullen we ook geregeld testen.”

Lefevere: “Zo simpel zal het allemaal niet zijn”

Tot slot sprak Lefevere ook nog even over zijn verwachtingen. Wanneer is hij tevreden? “Als ik naar het Vaticaan kan. Daar kan ik misschien een trui gaan overhandigen aan de paus”, grapte de manager. “Neen, met een podium in Rome zou ik heel tevreden zijn. Als we winnen, is dat fantastisch. Het is nog maar zijn tweede grote ronde die hij op volle kracht kan rijden. Zo simpel zal het allemaal niet zijn.”