Patrick Lefevere raamt schade door corona: “3 à 4 miljoen euro” zaterdag 18 juli 2020 om 12:23

Patrick Lefevere verwacht aan het jaareinde, door het coronavirus, enkele miljoenen euro’s verlies te hebben geleden met Deceuninck-Quick Step. Dan moet de komende drie maanden wel worden gekoerst. Maar als het virus opnieuw tot afgelastingen leidt, wordt het een ander verhaal.

Lefevere schat het verlies aan directe inkomsten op dit moment in op 1,3 miljoen euro. “Maar het jaar is nog niet om. Ik zal de totale balans pas kunnen opmaken op 31 december. De schade zal dan, naar verwachting, zijn opgelopen tot drie à vier miljoen euro”, zegt hij in een interview met Het Laatste Nieuws. Dat bedrag heeft hij berekend op basis van drie volle maanden koers.

Een tweede economische lockdown zou fatale gevolgen hebben, voorspelt de geroutineerde ploegbaas. “Legt corona de boel opnieuw lam, dan zitten we helemáál in de shit. Je maakt het geen enkele zakenman ter wereld wijs dat hij moet investeren zonder daar iets voor terug te krijgen. Sponsors zullen niet blíjven betalen voor onze mooie blauwe ogen, vrees ik.”

Voorlopig blijven zijn geldschieters hem trouw. In april werd bekend dat Deceuninck het lopende sponsorcontract tot eind 2021 respecteert. Het Vlaamse bedrijf gaf wel aan een slag om de arm te houden wat betreft een eventuele verlenging. Lefevere: “Maar daar mag het niet stoppen. Ik hoop van harte dat er nog een vervolg op komt.”