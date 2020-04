Sponsor stelt Lefevere gerust: “We dienen sowieso ons contract uit” vrijdag 24 april 2020 om 11:30

De toekomst van Deceuninck-Quick-Step lijkt vooralsnog gegarandeerd. Hoofdsponsor Deceuninck vertelt aan HLN dat de onderneming in ieder geval het lopende sponsorcontract tot eind 2021 zal respecteren.

“Wij doen ons contract van drie jaar sowieso uit”, belooft Francis Van Eeckhout, CEO van Deceuninck. “In de hoop dat in 2021 geen ander virus de wereld plat legt, ga ik er van uit dat iedereen nóg zotter zal zijn van Alaphilippe en Evenepoel.”

Wel houdt hij een slag om de arm wat betreft een eventuele verlenging. “Daarna moeten we beslissen: gaan we door of niet? Levert dit voldoende meerwaarde voor ons op? De economische realiteit noopt ons tot voorzichtigheid. We willen natuurlijk terugverdienen wat we uitgeven aan sponsoring. Vraag is of dat in 2022 en daarna nog het geval zal zijn.”

Teambaas Patrick Lefevere verkeert in onzekerheid of er dit jaar nog gekoerst wordt. Er wacht hem dus niets anders dan afwachten. “Zonder Tour krijgen heel veel teams het moeilijk. Sommige vertellen ook niet de volledige waarheid, wat looninlevering, technische werkloosheid en naakte ontslagen betreft. Zelf probeer ik iedereen aan boord te houden. Maar ik heb geen overschot. Als er in augustus niet wordt gekoerst, weet ik het eerlijk gezegd ook niet meer. Ik mag er niet aan denken. ‘Hoop doet de zotten leven’, zei mijn moeder altijd. Wel ik zou zeggen: laat ons de hoop bewaren. En… bidden.”