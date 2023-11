donderdag 9 november 2023 om 19:19

Patrick Lefevere over aantrekken omstreden Gianni Moscon: “Een renner mag ook ballen aan zijn lijf hebben”

Gianni Moscon verruilt deze winter Astana Qazaqstan voor Soudal Quick-Step. De Italiaan kwam in het verleden meerdere malen in opspraak, maar Patrick Lefevere hoopt dat hij zijn lesje heeft geleerd. “Een renner mag ook ballen aan zijn lijf hebben”, zegt de teammanager van Soudal Quick-Step in gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Na zoveel jaren weet ik wel wie Gianni Moscon is. Ik weet ook waar zijn waakvlammetje zit. Het is aan ons om hem goed te begeleiden”, aldus Lefevere. De inmiddels 29-jarige Moscon werd in 2017 geschorst vanwege racistische opmerkingen aan het adres van de zwarte renner Kévin Reza, gaf in de Tour de France van 2018 een klap aan de Franse renner Elie Gesbert en gooide in Kuurne-Brussel-Kuurne 2020 een fiets naar het hoofd van Jens Debusschere, nadat beiden ten val waren gekomen.

“Moscon heeft misschien een kort lontje. Ik hoop dat hij zijn les heeft geleerd”, aldus Lefevere. De grote baas van Soudal Quick-Step voegt daar nog het volgende aan toe: “Een renner mag ook ballen aan zijn lijf hebben. Je moet van mij niet met alles akkoord gaan. Als iemand tegen je kop slaat en je slaat niet terug, tja.”

“Ik geloof niet dat het potentieel van Moscon weg is”

De afgelopen jaren vielen de prestaties van Moscon tegen. In 2021 eindigde hij ondanks een valpartij nog als vierde in Parijs-Roubaix, maar daarna bleven de resultaten uit. De Italiaan krijgt nu één jaar om te laten zien wat hij nog in huis heeft bij Soudal Quick-Step. “Ik heb het niet met de loep gecontroleerd, maar de laatste twee jaar heeft hij niet veel resultaten gereden. Dan zeg ik: de bal ligt in zijn kamp, aan hem om te bewijzen dat we ons in hem niet hebben vergist. Ik geloof niet dat het potentieel van Moscon weg is. En als het bij ons niet lukt, is het pech voor hem.”

Moscon zal vooral in de klassiekers moeten schitteren. “Het is niet dat we daar renners op overschot hebben”, aldus Lefevere, die nog niet weet of de Italiaan met Remco Evenepoel mee zal gaan naar de Tour de France. “Daarvoor is het nog veel te vroeg. Op de duur gaan we nog renners teveel hebben om met Evenepoel te rijden. Ze zeggen altijd dat we zwak zijn, maar we hebben Landa, Cattaneo, Knox blijft, en dan nog wat jonge renners. Ik ben niet bang om naar de Tour te gaan en dan zeggen dat onze ploeg niet goed genoeg is. Ik vind dat bullshit.”