Patrick Lefevere over ‘offday’ Quick-Step in Omloop: “Ik zag de bui al snel hangen”

Florian Sénéchal redde nog enigszins de eer met een negende plek, maar Quick-Step-Alpha Vinyl slaagde er zaterdag in Omloop Het Nieuwsblad niet in om een hoofdrol te vertolken. Dat zag ook ploegbaas Patrick Lefevere. “Wij hebben geen team dat kan knokken vanuit de verdediging”, is zijn conclusie in gesprek met Sporza.

Sénéchal wist aan de finish nog naar een top 10-notering te sprinten, maar naar de andere pionnen van Quick-Step-Alpha Vinyl in de uitslag was het ver zoeken. Kopmannen Yves Lampaert en Zdenek Stybar wonden er na afloop ook weinig doekjes om. “Nee, echt tevreden kunnen we op deze koers niet terugblikken.” Ook Lefevere is realistisch. “Ik zag de bui al snel hangen toen Yves Lampaert op kop van de groep moest gaan sleuren.”

“Het werd toen al duidelijk dat het niet veel soeps zou worden. We hebben geen team dat kan knokken vanuit de verdediging. We moeten anticiperen en dat hebben we niet gedaan of niet kunnen doen”, aldus Lefevere, die echter niet van plan is om zijn renners af te branden. “Pas op, ik ga de jongens nu niet afbreken. Tim Declercq zijn we spijtig genoeg kwijt voor een hele tijd. Kasper Asgreen reed vandaag twee keer lek op een heel ambetant moment. Bovendien heeft die een trainingsachterstand opgelopen na zijn coronabesmetting. Hij is dus nog niet top.”

“Josef Černý en Iljo Keisse hebben een hele tijd op kop gereden. Zo hou je niet veel mannetjes meer over voor de finale. Florian Sénéchal en Zdeněk Štybar hebben we nooit echt nadrukkelijk in de finale in beeld gezien.”

Sportieve revanche in Kuurne?

De ploeg zal nu vooral zo snel mogelijk sportieve revanche willen nemen. Dat kan vandaag al tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne. De Belgische formatie wist in het verleden wel vaker deze (semi)klassieker te winnen na een mindere prestatie in de Omloop. Bovendien speelt Quick-Step-Alpha Vinyl tussen Kuurne en Kuurne met Fabio Jakobsen nog een extra kopman uit. Lefevere: “Als het daar tot een sprint komt, maken we met Fabio natuurlijk veel kans. Maar het parcours is aangepast en de koers is daar een pak lastiger geworden.”