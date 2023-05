Patrick Lefevere over klimtrein rond Evenepoel: “Voor 2024 mik op een extra klimprofiel”

Patrick Lefevere is druk bezig met de contracten van renners voor zijn ploeg Soudal Quick-Step. De manager wil de klimtrein rond Remco Evenepoel versterken, maar is op zoek naar slechts een extra klimmer. “Om er dan misschien nog extra volk bij te doen in 2025.”

Eerst en vooral blikt Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad terug op de eerste dagen in de Giro d’Italia. Lefevere heeft het over de etappe van dinsdag, waarin Evenepoel geïsoleerd over de laatste beklimming kwam. “Ik vond dat de pers nogal alarmistisch tekeer ging. Zelf vond hij dat allemaal geen groot probleem. In Remco zijn woorden: ‘Zolang ik er zelf nog bij zit, is het goed.’ Je moet ook het werk willen zien dat de ploeg voordien had gedaan. In de eerste twee koersuren ging het bijzonder hard.”

“Misschien hebben we zelfs wat te veel controle uitgeoefend. Persoonlijk had ik de eerste mooie vluchtgroep al laten rijden”, aldus Lefevere. “Brandon McNulty zat daarin, maar op meer dan vijf minuten in het klassement vond ik dat geen groot probleem. Onze ploegleiding zag het anders en dan ken ik ook mijn plaats.”

Lefevere: “Eerst verlengen wie we willen verlengen”

Verder blikt Lefevere vooruit op de toekomst van de ploeg rond Evenepoel. De verwachting is dat er steeds klimmers zullen bijkomen, maar de Belg tempert die verwachtingen. “Alle makelaars trekken aan mijn mouw, maar voor 2024 mik ik op één extra klimprofiel. Om er dan misschien nog extra volk bij te doen in 2025.”

“Binnen de ploeg is dit jaar een vijftiental renners einde contract. Dat geeft mogelijkheden op de transfermarkt, maar haastig ben ik niet. Concreet zijn op dit moment alleen de inkomende transfers voor de beloftenploeg, want ook die willen we versterken. Voor de profs volg ik dezelfde strategie van altijd: eerst verlengen wie we willen verlengen, dan pas kijken naar versterkingen”, besloot Lefevere.