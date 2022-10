Patrick Lefevere over Evenepoel: “INEOS Grenadiers was weer te laat”

De geruchten tussen INEOS Grenadiers en Remco Evenepoel zijn intussen achter de rug, maar Patrick Lefevere heeft nog een keer van zich laten horen. Daarbovenop meldt Cyclingnews dat er effectief een bod was van de Britse ploeg.

In een interview met Cyclingnews reageerde Lefevere, manager van Quick-Step-Alpha Vinyl, op het vissen van INEOS Grenadiers. “Het is een gemakkelijke tactiek van ze om langs te komen en te zeggen: ‘Je staat op twee, we kunnen je zes betalen’ Maar zo werkt het niet”, aldus Lefevere. “Het is normaal, ze zitten al jaren achter Remco aan.”

“Ze waren te laat toen hij junior was, nu zijn ze weer te laat”, ging de Belgische manager verder. “Zie ik er dom uit? Mensen denken soms dat ik dom ben, maar als ik een vijfjarig contract voorleg, staat alles erin, voor elk scenario. Het enige wat ik moet doen is het betalen.

Over de Tour de France: “Makkelijker om te winnen”

Welke grote ronde Evenepoel zal rijden in 2023, is nog niet geweten “Volgend jaar is de ploeg sterk, voor 2024 weet ik dat ik op zoek moet gaan naar enkele nieuwe renners”, doelde Lefevere op het feit dat er dan veel contracten aflopen binnen zijn ploeg.

“Ik denk dat het eigenlijk makkelijker is om de Tour de France te winnen dan de Vuelta a España. Er is namelijk meer controle door andere ploegen, die elkaar in de gaten houden. Je hoeft ze alleen maar te volgen en ze dan te verslaan.”