Patrick Lefevere na machtsgreep Remco Evenepoel: “Laat ons kalm blijven”

Patrick Lefevere is in de wolken met de greep naar de macht van Remco Evenepoel in de Vuelta a España. De ploegbaas van Quick-Step-Alpha Vinyl weet ook dat het pas de zesde etappe is. “Ik kan mij voorstellen dat heel België in rep en roer staat, maar laat ons kalm blijven. Remco heeft nog altijd geen ritzege gewonnen en kan nog een slechte dag hebben”, vertelt hij aan HLN.

“Al bij al vallen de tijdsverschillen nog mee. Maar Remco heeft zelf initiatief genomen en alle klassmenentsrenners klink uit het wiel gereden, behalve Enric Mas. […] Die kon niet beter en was al blij dat hij als enige kon volgen”, aldus Lefevere na de bergrit naar Pico Jano. “De ploeg had op deze rit zijn zinnen gezet, maar voor hetzelfde geld rijdt de ploeg een hele dag op kop en ontploft Remco in de regen. Hij is echter zodanig in vorm dat de weersomstandigheden niet in zijn hoofd zaten.”

Lefevere weet dat het niet makkelijk gaat worden voor Evenepoel om de rode trui te behouden. “De leiderstrui is mooi, maar zo vroeg in een grote ronde misschien een vergiftigd geschenk. De ploeg heeft de voorbije dagen al energie moeten verspillen om Remco voorin te houden en zal de komende dagen nog meer aan de bak moeten”, geeft hij aan.

De CEO van de ploeg zegt ook dat hij het niet erg vindt als een niet-klassementsrenner de leiderstrui nog pakt. “Het belangrijkste is dat Remco tot de rustdag geen tijd verliest tegenover rechtstreekse concurrenten. Het duurt nog zeer lang. Ik zou de eerste keer evalueren dinsdag na de lange tijdrit en daar blijf ik bij”, aldus Lefevere.