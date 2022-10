Patrick Lefevere: “Moeten alle strontvliegen en aasgieren van Remco Evenepoel afhouden”

Patrick Lefevere heeft in zijn wekelijke column in Het Nieuwsblad nog eens teruggeblikt op de soap rond de mogelijke transfer van Remco Evenepoel. Intussen is duidelijk dat die er niet zal komen. “Vanaf nu gaan we met de vliegenmepper rond Remco moeten hangen”, schrijft Lefevere.

De manager van Quick-Step-Alpha Vinyl is meteen duidelijk in zijn column. “De vermeende interesse van Ineos voor Remco Evenepoel? Een storm in een glas water. Of een scheet in een fles, zo u wil. Het is ongelofelijk hoeveel inkt de voorbije dagen daarover is gevloeid, maar de bottomline is dat Remco voor Quick-Step Alpha Vinyl rijdt en dat de komende jaren zal blijven doen.”

Donderdag zat Lefevere nog samen met Evenepoel en zijn vader Patrick. De transfersoap is ook ter sprake gekomen tijdens het diner, laat de Belg weten. “Patrick Evenepoel speelde open kaart: er is interesse, in het verleden is er ook vrijblijvend gepraat, maar een transfer is niet aan de orde. Discussie gesloten. Daarnaast hebben we gehad over de ploeg, nu en in de toekomst. Ik heb nog eens uitgelegd dat er voor 2023 geen ruimte meer is voor versterking, maar dat ik in 2024 vijftien renners heb die einde contract zijn.”

‘Met de vliegenmepper rond Remco hangen’

“De voorbije week was geen aanbeveling om heel open te zijn richting pers”, zegt Lefevere. “Conclusie van het verhaal is dat deze week duidelijk gemaakt heeft dat we vanaf nu met de vliegenmepper rond Remco gaan moeten hangen. Om alle strontvliegen en aasgieren van hem af te houden. Wie denkt mee aan tafel te schuiven of te schuimen zonder te betalen, die zal eraan zijn voor de moeite.”